Беларусь помнит

О том, что народ Беларуси свято помнит, какой ценой досталась нам Великая Победа, и свято чтит подвиг фронтовиков, 9 мая в Минске говорило буквально все: портреты, флаги, песни военных лет, залпы салюта в честь всенародного торжества, праздничные ленточки на груди… И бесконечная благодарность фронтовикам в сердцах белорусов.





Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов днем 9 мая, когда состоялось возложение венков и цветов к монументу Победы, подчеркнул:

— Мы делаем выводы и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире. Мир крайне неспокоен, идут войны. Мы тщательно наблюдаем за тем, что происходит, делаем выводы и в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные Силы для защиты нашего Отечества.

Глава государства напомнил также о том, что в Беларуси уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируются Вооруженные Силы.





Мы неплохие ученики, отметил Александр Лукашенко: помним, что было в нашей истории. Мы выучили эти уроки и понимаем, что порох нужно держать сухим. Но самое главное — в мирное время пушки должны быть зачехлены. И расчехлять их можно только на учениях. Что мы, кстати, и делаем.

До этого, выступая с речью, глава государства напомнил всем собравшимся о том, что за годы войны наша республика потеряла более трети населения и утратила половину национального достояния, ей был нанесен невосполнимый материальный ущерб: уничтожены тысячи предприятий, школ, музеев, библиотек, храмов.

— Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять Великую Победу у нашего народа, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Допустить этого мы не можем.

Мы никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны, добавил Президент:

— Они не стали на колени перед захватчиками. Против поработителей поднялся и стар и млад. Сотни тысяч партизан и подпольщиков громили врага на каждом клочке белорусской земли. Столь мощное сопротивление оккупантам стало реальным вкладом в разгром фашизма и освобождение Беларуси.

— С первых дней войны сыновья и дочери Беларуси героически сражались на фронтах. Славные страницы в военную летопись вписали бойцы пограничных застав, бессмертный гарнизон Брестской крепости, защитники Могилева, подпольщики Минска, Орши, других городов, участники легендарной операции «Багратион» и других важнейших битв Великой Отечественной. Здесь, в самом сердце города-героя Минска, на площади Победы находятся капсулы с землей городов‑героев: Москвы, Ленинграда, Смоленска, Тулы, Сталинграда, Киева, Севастополя, Керчи, Одессы, Мурманска, Новороссийска. В каждом из них проливали кровь наши земляки. Мужество и отвагу они проявили в ожесточенных боях за освобождение Варшавы, Будапешта, Праги, Бухареста, Вены и Берлина, — сказал глава государства. — Родина высоко оценила вклад белорусов в общую победу. Высшей награды — звания Героя Советского Союза — удостоилось более 440 наших земляков, а орденов и медалей — свыше 300 тысяч. Многие, к сожалению, посмертно. Вечная слава героям!

После войны наша страна пережила еще одну тяжелую битву — теперь уже с разрухой и голодом, продолжил глава государства:

— В короткие сроки мы восстановили заводы и фабрики, возвели новые, организовали сельскохозяйственные предприятия, построили школы, вузы, библиотеки, театры и музеи. Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало основой дальнейшего развития нашей страны.





При этом, отметил Александр Лукашенко, человечество оказалось у опасной черты новой большой войны:

— Угрозам подвергается и наша Беларусь. У наших границ накапливаются военные арсеналы, буквально по соседству, в бывших советских республиках, размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры, с помощью нашей «пятой колонны» предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны. С нашей земли никогда не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь — мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим. Так научили нас наши героические предки, и мы будем верны их святому завету.

Глава государства уверен: мы просто во имя памяти тех сотен тысяч павших на фронтах, той трети населения нашей республики, которую мы потеряли, должны беречь мир и покой на нашей земле. Это будет величайший подарок не только живущим ветеранам, но и — самое важное — тем, кто отдал жизнь за все то, чем мы сегодня пользуемся.





* * *

В церемонии возложения цветов и венков участие приняли также ветераны войны, чиновники, дипломаты.

Был среди участников церемонии и ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор в отставке Александр Фёдорович Фень. Напомню: в боях он лично уничтожил двенадцать гитлеровских танков, был четыре раза ранен, дважды горел в танке.

По словам ветерана-фронтовика, самым сложным на войне было — выжить:

— После ранений тоже было очень тяжело, но по сравнению со смертью… Она всегда была вокруг, подстерегала даже там, где не ожидаешь. Всегда надо было быть начеку, сохранять выдержку, проявлять смекалку…





А после речи Президента перед собравшимися торжественным маршем прошла сводная рота и оркестр почетного караула Минской военной комендатуры. Затем на площади Победы началось праздничное театрализованное представление.

Колорита празднику добавило выступление нашей молодежи. Мальчики и девочки в красивых костюмах выстроились у монумента Победителям в виде цифр 72 (именно столько исполнилось ныне нашей Великой Победе), а затем выпустили из рук голубей в мирное небо Беларуси.

…Уже после торжественной церемонии, идя по столичному проспекту Независимости и смотря на граждан нашей страны, которые с гордостью держали в руках фотографии родственников, самым непосредственным образом причастных к Победе, я не мог не вспомнить о своем дедушке. Иван Павлович Скрыль, 1922 года рождения, за проявленное мужество во время Великой Отечественной войны был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Невольно я обратил взгляд на небо (а именно там, в раю, несомненно, мой дед…), и мысленно сказал ему спасибо. Спасибо за жизнь.





* * *

К слову, в Минске в День Победы работало 30 площадок. И на каждой царил праздник: минчан и гостей столицы угощали солдатской кашей, проводились акции, конкурсы, спортивные мероприятия.

Масштабные гулянья развернулись у Дворца спорта, где разместился целый город мастеров и две с половиной тысячи только посадочных мест для зрителей концертной программы. До самого позднего вечера с этой сцены звучали песни военных лет и хиты современных исполнителей, не оставляя равнодушными никого. У Дворца спорта состоялся также международный турнир по силовому экстриму.





И еще: 9 мая в Минске, в парке Победы, во второй раз прошел так называемый забег отважных, в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, так и простые поклонники здорового образа жизни.

Наши граждане и гости из соседних стран пробежали дистанцию 2,2 километра. Причем не просто пробежали — они пролезали по грязи под натянутой сеткой, забирались наверх по отвесной стене, бегали по покрышкам, перелезали через бронетранспортеры, прыгали в Свислочь и вброд добирались до полосы препятствий… В забеге отважных приняли участие и дети, они, правда, пробегали дистанцию поменьше — 350 метров.

Конечно, участники забега, преодолевая препятствия, навряд ли и на мгновение почувствовали то, что пришлось пережить в годы войны их предкам… Но знатную порцию адреналина получили. К тому же они, посвящая этот забег тем, кто погиб за мирное небо над Беларусью, продемонстрировали невероятную выдержку, выносливость, можно сказать, отдали все силы — за Победу.

Вечером 9 мая состоялся праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы — 2017». Изюминкой этой концертной программы стало театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь, которое впервые было организовано в Минске на двух зданиях позади монумента Победы.





А за час до полуночи в пяти точках столицы прогремели залпы праздничного салюта, который благодаря его продуманности, увидело большое количество наших граждан. Посчастливилось наблюдать мощь и красоту салюта и мне: одна из точек находилась в микрорайоне Восточный в Уручье, в парковой зоне 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.









Видел я и слезы на глазах окружающих… Признаюсь, растрогавшись сам, на мгновение ощутил себя причастным к поколению победителей. Низкий им сыновний поклон!..

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Владимира Блинова и БЕЛТА