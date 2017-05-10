Без года век!

99 лет исполнилось со дня основания навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Республики Беларусь. 8 мая военные топографы отметили свой профессиональный праздник.

А началось все в 1918 году, когда приказом народного комиссара по военным делам был образован Всероссийский главный штаб, в состав которого вошло военно-топографическое управление. Ему был подчинен Корпус военных топографов РККА. Накопленный в годы Великой Отечественной войны опыт топогеодезического обеспечения послужил основой для послевоенного развития его теории и практики. Топографическая служба Вооруженных Сил Республики Беларусь является правопреемницей боевых традиций и славной истории Военно-топографической службы Вооруженных Сил СССР.

По топографическим картам представители всех без исключения военных профессий изучают и оценивают местность, ориентируются на ней, определяют координаты позиций и целей, выполняют различные инженерно-технические расчеты. С помощью графических условных знаков и подписей на карте отображается тактическая или специальная обстановка и ее изменения в ходе боя. По рабочей карте командир изучает и оценивает обстановку, принимает решение, ставит задачи подчиненным, организует взаимодействие, выдает целеуказания, докладывает о ходе боевых действий. В этом проявляется роль и значение карты как средства управления подразделениями в бою. Без карты, одним словом, войну не выиграть.

Если же говорить о том, когда зародилась военная топография, то тут история уносит нас не то что в глубь веков, но на целые тысячелетия назад. Возможно, точкой отсчета существования военной топографии можно считать момент, когда предводитель какого-нибудь древнего вооруженного формирования взял в руки прутик и изобразил на песке примитивный план окружающей местности с указанием направления движения своих воинов. Чтобы те не наступали в собственный тыл, как любят шутить офицеры навигационно-топографической службы. Ну а когда военное дело получило должное развитие, возникла и нужда в профессионалах, создающих карты театров военных действий и полей сражений.

Сегодня потребности Вооруженных Сил Республики Беларусь в топографических картах, навигационной, геодезической информации обеспечивает 31-й навигационно-топографический ордена Красной Звезды центр. Это уникальная воинская часть, где под единым командованием собраны все необходимые для данной деятельности структуры.

Специалисты центра занимаются обновлением и оперативным исправлением имеющихся топографических карт, обеспечивают контроль целей и точности привязки стартовых позиций ракетных войск и огневых позиций артиллерии при выполнении огневых задач, осуществляют контроль радионавигационного поля в интересах навигационно-топографической службы Вооруженных Сил.

Благодаря современным техническим средствам военнослужащие воинской части собирают цифровую информацию о местности, создают ее электронные карты, осуществляют оперативный мониторинг местности, изготавливают специальные карты и фотодокументы. Потребители продукции 31 НТЦ — не только Министерство обороны, но и другие государственные ведомства.

Кроме того, задачи топогеодезического и навигационного обеспечения войск выполняют навигационно-топографические части вида Вооруженных Сил и оперативных командований.

Сергей Ручанов, «Ваяр»

Наша справка

Навигационно-топографическое управление является структурным подразделением Генерального штаба Вооруженных Сил и предназначено для организации топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил; довольствующим органом Вооруженных Сил по вопросам их обеспечения средствами топогеодезического обеспечения и навигации, топогеодезической информацией и навигационно-временными данными.

Начальник навигационно-топографической службы Вооруженных Сил — начальник навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Юрий Николаевич Логвинович.