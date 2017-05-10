С волей к победе

Определен лучший расчет РХБ разведки Вооруженных Сил.





На полигоне 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты завершилось состязание на лучший расчет РХБ разведки Вооруженных Сил.

В напряженной борьбе были определены лучшие специалисты для последующей их подготовки к участию в конкурсе «Безопасная среда», который состоится в Китае в рамках «Армейских международных игр — 2017».

В соревновании приняли участие расчеты РХБ разведки сил специальных операций Вооруженных Сил, оперативных командований, соединений и воинских частей центрального подчинения.

Военные профессионалы боролись на двух этапах: огневая подготовка и преодоление зараженного участка местности.

На первом из них участники выполняли упражнения спортивных и учебных стрельб из стрелкового оружия в средствах защиты органов дыхания. С лучшей стороны проявили себя старший лейтенант Дмитрий Вильчик (8 бррхбз), Денис Ковзан (106 рац) и Павел Петух (8 бррхбз).

На втором, самом зрелищном этапе участники состязания преодолевали зараженный участок местности, оборудованный площадками надевания и снятия средств индивидуальной защиты, поиска источников ионизирующего излучения, отбора проб, проведения специальной обработки и огненно-штурмовой полосой, содержащей сложные для ее преодоления препятствия.

Не осталась в стороне и погода, в виде сильного ветра и дождя, она внесла свою лепту в проверку выносливости военнослужащих. На данном этапе не было равных лейтенанту Дмитрию Цыцене (8 бррхбз), рядовому Евгению Хандрико (8 бррхбз) и курсанту военного факультета в БГУ Илье Кирееву. Также необходимо отметить высокий уровень физической подготовленности представителей сил специальных операций Вооруженных Сил.

По итогам состязания лучшим расчетом РХБ разведки Вооруженных Сил признан расчет 8 бррхбз (старший лейтенант Дмитрий Вильчик, рядовые Дмитрий Бондаровец и Евгений Хандрико). Второе место в упорной борьбе завоевал расчет

в/ч 89417 (старший сержант Александр Привалихин, сержант Евгений Митько, рядовой Александр Бондарев). Третье место занял расчет 8 бррхбз (лейтенант Дмитрий Цыценя, рядовые Мейлис Мухамедов и Валерий Олехнович).

Подводя итоги соревнования, начальник войск РХБ защиты — начальник управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Вячеслав Старков отметил, что военнослужащие на каждом этапе состязания продемонстрировали волю к победе, показали высокий уровень полевой выучки и мастерства.

Соб. инф.