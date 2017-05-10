|
С волей к победе
10.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Определен лучший расчет РХБ разведки Вооруженных Сил.
На полигоне 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты завершилось состязание на лучший расчет РХБ разведки Вооруженных Сил.
В напряженной борьбе были определены лучшие специалисты для последующей их подготовки к участию в конкурсе «Безопасная среда», который состоится в Китае в рамках «Армейских международных игр — 2017».
В соревновании приняли участие расчеты РХБ разведки сил специальных операций Вооруженных Сил, оперативных командований, соединений и воинских частей центрального подчинения.
Военные профессионалы боролись на двух этапах: огневая подготовка и преодоление зараженного участка местности.
На первом из них участники выполняли упражнения спортивных и учебных стрельб из стрелкового оружия в средствах защиты органов дыхания. С лучшей стороны проявили себя старший лейтенант Дмитрий Вильчик (8 бррхбз), Денис Ковзан (106 рац) и Павел Петух (8 бррхбз).
На втором, самом зрелищном этапе участники состязания преодолевали зараженный участок местности, оборудованный площадками надевания и снятия средств индивидуальной защиты, поиска источников ионизирующего излучения, отбора проб, проведения специальной обработки и огненно-штурмовой полосой, содержащей сложные для ее преодоления препятствия.
Не осталась в стороне и погода, в виде сильного ветра и дождя, она внесла свою лепту в проверку выносливости военнослужащих. На данном этапе не было равных лейтенанту Дмитрию Цыцене (8 бррхбз), рядовому Евгению Хандрико (8 бррхбз) и курсанту военного факультета в БГУ Илье Кирееву. Также необходимо отметить высокий уровень физической подготовленности представителей сил специальных операций Вооруженных Сил.
По итогам состязания лучшим расчетом РХБ разведки Вооруженных Сил признан расчет 8 бррхбз (старший лейтенант Дмитрий Вильчик, рядовые Дмитрий Бондаровец и Евгений Хандрико). Второе место в упорной борьбе завоевал расчет
в/ч 89417 (старший сержант Александр Привалихин, сержант Евгений Митько, рядовой Александр Бондарев). Третье место занял расчет 8 бррхбз (лейтенант Дмитрий Цыценя, рядовые Мейлис Мухамедов и Валерий Олехнович).
Подводя итоги соревнования, начальник войск РХБ защиты — начальник управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Вячеслав Старков отметил, что военнослужащие на каждом этапе состязания продемонстрировали волю к победе, показали высокий уровень полевой выучки и мастерства.
Соб. инф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определен лучший расчет РХБ разведки Вооруженных Сил. На полигоне 8‑й бригады радиационной, химической...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии