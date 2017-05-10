Яро́славцы-зенитчики празднуют юбилей

75 лет исполнилось 120‑й Яро́славской орденов Кутузова III степени и Красной Звезды зенитной ракетной бригаде. О боевом пути воинской части, ее сегодняшнем дне корреспонденту военного информационного агентства «Ваяр» рассказал командир 120 зрбр полковник Михаил Льгов.





— Михаил Геннадьевич, не будь поставлено ударение в почетном наименовании воинской части, многие читатели подумают, что речь идет о древнем российском городе Яро́славле…

— Город Яро́слав находится на польской земле. В августе 1944 года за отличие в боях при освобождении польских городов Перемышль и Яро́слав, проявленное при этом мужество и героизм 994‑му отдельному зенитному артиллерийскому полку, ратную славу которого мы унаследовали, было присвоено почетное наименование «Яро́славский».

А начинается история 120‑й зенитной ракетной бригады в октябре 1942 года, когда в селе Павшино, что в Подмосковье, началось формирование 994‑го отдельного зенитного артиллерийского полка.

Долгий и трудный боевой путь прошли воины-зенитчики. За проявленное при прорыве вражеской обороны на Сандомирском плацдарме отличие полк в феврале 1945 года был отмечен первым боевым орденом — Кутузова III степени. А за образцовые действия при овладении немецкими городами Грюнберг, Зоммер, Фельде, Зорау в апреле 1945 года на Боевом Знамени воинской части появился еще один орден — Красной Звезды. Свой боевой путь полк закончил у стен Праги.





120‑я Яро́славская орденов Кутузова III степени и Красной Звезды зенитная ракетная бригада была сформирована 8 мая 1960 года из двух дивизионов 141‑й зенитной артиллерийской бригады на базе 253‑го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, под Боевым Знаменем которого воины-зенитчики и сегодня берегут мирное небо Беларуси.

В ходе процесса реформирования неоднократно менялась штатная структура бригады. На ее вооружении состояли различные зенитные артиллерийские орудия и зенитные ракетные комплексы.





Для обеспечения постоянной боеготовности личный состав 120 зрбр занимается плановой боевой подготовкой. Результаты боевых стрельб, которые личный состав регулярно проводит на российском полигоне Ашулук и белорусских полигонах, свидетельствуют о высоком воинском мастерстве наших военнослужащих.

— Чем сегодня живет ваш воинский коллектив?

— В рамках мероприятий боевой подготовки выполняем задачи по предназначению, личный состав совершенствует полученные навыки, готовится к боевым стрельбам. Завершается перевод техники на весенне-летний период эксплуатации. На базе бригады идет подготовка граждан, проходящих военную службу в резерве. Готовимся к прибытию в воинскую часть нового пополнения.

А еще важное место в деятельности нашего воинского коллектива в настоящий момент занимает подготовка к военному параду в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Для нас большая честь, что будет в составе парадного расчета зенитные ракетные комплексы «Тор».

Нынешний — юбилейный для нас! — год обещает быть очень насыщенным. Предстоят боевые стрельбы на полигоне Ашулук. Кстати, в 2015 году по итогам аналогичных мероприятий наши расчеты получили общую оценку «хорошо». Надеемся, что и в нынешнем году будут продемонстрированы высокие результаты.

А еще каждый из зенитных ракетных дивизионов в течение года совершит два полевых выхода на полигоны, в ходе них будет отработан комплекс учебно-боевых задач.

— Кого из военно­служащих бригады вы бы особо отметили сегодня?

— Не могу не сказать доброе слово в адрес заместителя командира бригады подполковника Виктора Михеева, командира зенитного ракетного дивизиона майора Владимира Марченко, начальника расчета старшего прапорщика Максима Лабора, командира взвода материально-технического обеспечения прапорщика Александра Янушевича, да и многих других военнослужащих.

В бригаде последовательно идет процесс смены поколений среди офицерского состава. Хорошо зарекомендовали себя недавние выпускники Военной академии лейтенанты Артур Нарывский и Виктор Мазько. Оба они занимают должности начальников зенитных ракетных расчетов и за относительно небольшой срок службы в 120 зрбр зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

С офицерским коллективом, который сложился в воинской части, нам по силам решить любые учебно-боевые задачи.

— На торжествах в честь юбилея воинской части самые почетные гости — ветераны бригады. Насколько активно участвуют они в воспитании новобранцев, допризывной молодежи?

— Ветераны бригады — наши частые гости. Они с удовольствием знакомятся с современной боевой техникой, состоящей у нас на вооружении, с условиями службы и быта военнослужащих, рассказывают армейским новичкам о славном прошлом воинской части. Стало доброй традицией их участие во всех торжественных мероприятиях: в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, в день воинской части, в День войск противовоздушной обороны. Они регулярно присутствуют на проводах отслужившего срочную службу личного состава, на церемонии принятия Военной присяги, на проводах и встречах военнослужащих, убывающих на полигон Ашулук и вернувшихся из астраханской степи.

Наши ветераны готовы по первому зову прибыть в расположение бригады — в любое время суток и в любую погоду. Некоторые из них принимают участие и в мероприятиях боевой подготовки. Например, полковник в отставке Александр Степанович Манащук в позапрошлом году присутствовал на боевых стрельбах расчетов 120 зрбр на российском полигоне Ашулук.

Живой легендой среди ветеранов воинской части является старшина в отставке Соловей Иванович Левицкий. Недавно он отпраздновал свое 90‑летие. В армии Соловей Иванович с 1944 года, он прошел трудными дорогами Великой

Отечественной. Он всегда готов выступить перед военнослужащими бригады, перед учащимися барановичских колледжей и общеобразовательных школ, Брестского областного кадетского училища, над которым шефствует наша воинская часть.

Добавлю: шефскую деятельность ветеранской организации БСО, в состав которой входят бывшие офицеры нашей бригады, высоко ценят в барановичской СШ № 13 и гимназии № 5 — там регулярно проводятся уроки мужества, эстафеты поколений, беседы на тему «Есть такая профессия — Родину защищать»… Неизменными участниками этих мероприятий являются ветераны 120 зрбр А. Д. Пустовитовский, А. С. Манащук, Н. Н. Шагун, Н. Г. Константинов и другие.

— Что бы вы как командир бригады хотели пожелать военнослужащим воинской части, членам их семей, ветеранам?

— Удачи: чтобы она сопутствовала во всех делах. Счастья, здоровья и долголетия. А еще — тепла и уюта в домах. Но главное — мирного неба над головой, за которое мы отвечаем в силу нашего служебного долга.

Беседовал Сергей Ручанов, Ваяр», фото Владимира Блинова и Яна Горбанюка