ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Им доверяет коллектив

10.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В этом месяце военнослужащие 1‑го зенитного ракетного полка защищают честь родного воинского коллектива на отборочном этапе Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны конкурса «Ключи от неба» «Армейских международных игр — 2017». Ранее на отборочном этапе в полку был определен лучший стартовый расчет части. В него вошли старший сержант контрактной службы Витольд Августинович, ефрейторы Андрей Нанкевич и Андрей Пясецкий.

— Это наиболее подготовленный и слаженный расчет, который показывает при выполнении нормативов лучшее время, — рассказал заместитель командира полка подполковник Дмитрий Панин.


Экипированные сигнальными жилетами и защитными касками, они выполняли норматив по переводу ракет из походного положения в транспортное и их погрузке на транспортную машину при использовании автокрана.

От военнослужащих потребовалась максимальная собранность и внимательность, четкое выполнение последовательности всех необходимых операций и команд руководителя занятия, неукоснительное соблюдение мер безопасности.

Руководил занятием командир стартовой батареи майор Алексей Горбачёв. Он представил мне номеров лучшего расчета полка.

Витольд Августинович проходил срочную военную службу в 2014–2015 годах. В тот период был основательно обучен в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов, затем продолжил ратную учебу в полку. Витольд глубоко изучил вверенную технику, получил хорошую практику на целом ряде полевых выходов, принимал участие в тактическом учении с боевой стрельбой на российском полигоне Ашулук. И продолжил служение Отечеству уже по контракту, на сегодняшний день он является одним из лучших специалистов части.


Военнослужащие срочной службы ефрейторы Андрей Нанкевич и Андрей Пясецкий в Вооруженных Силах с мая минувшего года. Первый из них — уроженец города Скиделя Гродненского района — до призыва окончил Жировичский государственный аграрно-технический колледж с квалификацией «техник-механик». Знания, полученные «на гражданке», пригодились и в армии. Его тезка Андрей Пясецкий родился в Ошмянах, окончил местный государственный профессиональный аграрно-технический колледж.

Оба военнослужащих срочной службы недавно прошли подготовку в 83‑м отдельном инженерно-аэродромном полку, где освоили специальность стропальщика.

Право участвовать в конкурсе «Ключи от неба» — это большое доверие со стороны воинского коллектива, считают ефрейторы Нанкевич и Пясецкий, которое они постараются оправдать.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом месяце военнослужащие 1‑го зенитного ракетного полка защищают честь родного воинского коллектива...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Помнит сердце, не забудет никогда…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика