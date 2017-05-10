Им доверяет коллектив

В этом месяце военнослужащие 1‑го зенитного ракетного полка защищают честь родного воинского коллектива на отборочном этапе Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны конкурса «Ключи от неба» «Армейских международных игр — 2017». Ранее на отборочном этапе в полку был определен лучший стартовый расчет части. В него вошли старший сержант контрактной службы Витольд Августинович, ефрейторы Андрей Нанкевич и Андрей Пясецкий.

— Это наиболее подготовленный и слаженный расчет, который показывает при выполнении нормативов лучшее время, — рассказал заместитель командира полка подполковник Дмитрий Панин.





Экипированные сигнальными жилетами и защитными касками, они выполняли норматив по переводу ракет из походного положения в транспортное и их погрузке на транспортную машину при использовании автокрана.

От военнослужащих потребовалась максимальная собранность и внимательность, четкое выполнение последовательности всех необходимых операций и команд руководителя занятия, неукоснительное соблюдение мер безопасности.

Руководил занятием командир стартовой батареи майор Алексей Горбачёв. Он представил мне номеров лучшего расчета полка.

Витольд Августинович проходил срочную военную службу в 2014–2015 годах. В тот период был основательно обучен в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов, затем продолжил ратную учебу в полку. Витольд глубоко изучил вверенную технику, получил хорошую практику на целом ряде полевых выходов, принимал участие в тактическом учении с боевой стрельбой на российском полигоне Ашулук. И продолжил служение Отечеству уже по контракту, на сегодняшний день он является одним из лучших специалистов части.





Военнослужащие срочной службы ефрейторы Андрей Нанкевич и Андрей Пясецкий в Вооруженных Силах с мая минувшего года. Первый из них — уроженец города Скиделя Гродненского района — до призыва окончил Жировичский государственный аграрно-технический колледж с квалификацией «техник-механик». Знания, полученные «на гражданке», пригодились и в армии. Его тезка Андрей Пясецкий родился в Ошмянах, окончил местный государственный профессиональный аграрно-технический колледж.

Оба военнослужащих срочной службы недавно прошли подготовку в 83‑м отдельном инженерно-аэродромном полку, где освоили специальность стропальщика.

Право участвовать в конкурсе «Ключи от неба» — это большое доверие со стороны воинского коллектива, считают ефрейторы Нанкевич и Пясецкий, которое они постараются оправдать.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора