Помнит сердце, не забудет никогда…

Торжественно отметили в Борисове 72‑ю годовщину Великой Победы. Тысячи борисовчан и гостей города пришли в этот святой день на праздничные мероприятия, чтобы высказать слова благодарности и признательности участникам Великой Отечественной войны, отдать дань памяти тем, кто ценой собственной жизни спас человечество от фашизма.





…Колонна людей под звуки военного оркестра начала движение по центральному проспекту. Во главе нее шествовали ветераны, представители исполнительной власти, командование СЗОК и воинских частей Борисовского гарнизона.

К Вечному огню мемориала «Жертвам фашизма» участники шествия возложили цветы.

Торжественный митинг, посвященный 72‑й годовщине Великой Победы, открыл председатель Борисовского районного исполнительного комитета Владимир Миранович. Затем с поздравительным словом выступил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович.

Центральная площадь города стала основным местом проведения праздничного мероприятия. Чувство восхищения и гордости за свою страну, за ее Вооруженные Силы, по признанию убеленных сединами ветеранов, вызвали у них показательные выступления военнослужащих. А яркой финишной точкой торжества стал плац-концерт военного оркестра 60‑го отдельного полка связи под руководством майора Дмитрия Танкевича.

До самого вечера 9 мая праздничные концерты проходили на импровизированных сценах в парке имени М. Горького и у районного Дома культуры, где звучала музыка и песни военной поры. В течение дня борисовчане и гости города на Березине смогли также ознакомиться с некоторыми образцами боевой техники, состоящей на вооружении белорусской армии.

По случаю празднования 72‑й годовщины Великой Победы отдельную праздничную программу для участников войны и жителей микрорайона Печи подготовили военнослужащие 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. Накануне в учебном соединении прошло торжественное собрание с чествованием воинов‑победителей и офицерского состава армейской «учебки».

А непосредственно 9 мая после возложения живых цветов к памятнику Герою Советского Союза Александру Серебрянникову состоялось праздничное шествие командования ОУЦ, ветеранов войны и Вооруженных Сил по главной улице микрорайона.

На аллее Героев прославленного соединения состоялся торжественный митинг, завершившийся прохождением парадных расчетов воинов учебного соединения, одетых в военную форму фронтовиков‑победителей.

Апогеем торжества стал праздничный концерт под открытым небом, в котором приняли участие военнослужащие частей ОУЦ, коллективы художественной самодеятельности местного Дома культуры и учащиеся подшефной средней школы № 7.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора