«Победу нужно беречь и хранить как святыню»

Накануне Дня Победы в Республиканском Дворце культуры ветеранов участников Великой Отечественной войны поздравили сотрудники военного комиссариата города Минска и первичная профсоюзная организация военного комиссариата города Минска, объединяющая сотрудников девяти районных и городского военных комиссариатов столицы. В торжественном мероприятии приняли участие председатели объединенных, первичных профсоюзных организаций и аппарата Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил и руководство военного комиссариата города Минска. Первым от имени всех членов профсоюза ветеранов поздравил председатель Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил полковник запаса Владимир Счастный.





— Великая Победа — это символ мужества, стойкости, крепчайшего морального духа, символ подвига поколения, которое победило фашизм, — отметил в своем выступлении Владимир Андреевич. — Неслучайно мы говорим, что именно Победа советского народа объединяет все бывшие советские социалистические республики. Ее нужно беречь и хранить как святыню, не допускать возможности каких-либо ее фальсификаций. Особую благодарность за нашу Великую Победу я хотел бы выразить нашим ветеранам Великой Отечественной войны — за их вклад в Победу, за нашу мирную жизнь. Мы как поколение, которое продолжает славные ваши дела, обещаем, что эту память сохраним в веках!

Затем состоялся праздничный концерт, в котором выступили заслуженные коллективы и артисты, — а также члены профсоюза районных комиссариатов города Минска.

В завершение мероприятия ветераны получили из рук председателя Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил полковника запаса Владимира Счастного и начальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Минска полковника Дмитрия Петровича подарки и денежную материальную помощь.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской