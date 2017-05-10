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МИД рекомендует белорусам в Таиланде быть предельно осторожными
10.05.2017 22:42 — Новости Общества | Tut.by
Министерство иностранных дел Беларуси дало
«МИД рекомендует гражданам, находящимся в Таиланде в Паттани, а также близлежащих городах (Лаем Чабанг, Чонбури и др.), соблюдать осторожность в общественных местах, избегать мест скопления людей, крупных торговых центров, а также по возможности воздержаться от поездок на общественном транспорте», — сказано в сообщении.
В посольстве Беларуси во Вьетнаме организована круглосуточная прямая линия для экстренной связи белорусских граждан, нуждающихся в помощи: +84−90−620−55−45.
9 мая в супермаркете Big C в южной провинции Паттани
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Министерство иностранных дел Беларуси дало рекомендации гражданам нашей страны после взрыва, прогремевшего накануне в супермаркете в Таиланде.
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