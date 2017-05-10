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БТ: для трансляции "Евровидения" в кафе нужно заключать договоры

10.05.2017 22:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая — Sputnik. Договоры с Белтелерадиокомпанией необходимо заключать для публичной трансляции концертов "Евровидения" в заведениях общественного питания, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе медиахолдинга.

БТ: для трансляции "Евровидения" в кафе нужно заключать договоры
© REUTERS Gleb Garanich
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Конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в текущем году 9-13 мая в Киеве. Первый полуфинал шоу состоялся 9 мая, второй запланирован на четверг 11 мая. Многие кафе и рестораны организовывают у себя демонстрации трансляции конкурса – для привлечения клиентов. 

"Для трансляции телеканалов Белтелерадиокомпании публично необходимо заключать соответствующий договор, то есть без него воспроизведение в тех же заведениях общественного питания телеканалов незаконно", – заявила Sputnik глава пресс-службы БГТРК Светлана Смолонская-Красковская. 

В этом году, отметила собеседница агентства, ни одно заведение не обращалось в медиахолдинг для заключения договора на время проведения "Евровидения". 

Белтелерадиокомпания обладает исключительными правами на трансляцию концертов конкурса на территории Беларуси — как единственный в республике член Европейского вещательного союза. Аналогичные эксклюзивные права были у БГТРК и на трансляцию Олимпийских игр.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится в четверг 11 мая в Киеве, примут в нем участие и белорусские конкурсанты – группа NaviBand. Должна была принять участие в шоу и российская певица Юлия Самойлова, однако власти Украины запретили ей въезд в страну, из-за чего российскому Первому каналу пришлось отказаться от участия в конкурсе и его трансляции.

 
Теги: Минск
 
 
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Исключительным правом на трансляцию конкурса песни "Евровидение" в Беларуси обладает Белтелерадиокомпания.

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