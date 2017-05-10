МИНСК, 10 мая — Sputnik. Договоры с Белтелерадиокомпанией необходимо заключать для публичной трансляции концертов "Евровидения" в заведениях общественного питания, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе медиахолдинга.



© REUTERS Gleb Garanich Недопели: кто не попал в финал "Евровидения"

Конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в текущем году 9-13 мая в Киеве. Первый полуфинал шоу состоялся 9 мая, второй запланирован на четверг 11 мая. Многие кафе и рестораны организовывают у себя демонстрации трансляции конкурса – для привлечения клиентов.

"Для трансляции телеканалов Белтелерадиокомпании публично необходимо заключать соответствующий договор, то есть без него воспроизведение в тех же заведениях общественного питания телеканалов незаконно", – заявила Sputnik глава пресс-службы БГТРК Светлана Смолонская-Красковская.

В этом году, отметила собеседница агентства, ни одно заведение не обращалось в медиахолдинг для заключения договора на время проведения "Евровидения".

Белтелерадиокомпания обладает исключительными правами на трансляцию концертов конкурса на территории Беларуси — как единственный в республике член Европейского вещательного союза. Аналогичные эксклюзивные права были у БГТРК и на трансляцию Олимпийских игр.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится в четверг 11 мая в Киеве, примут в нем участие и белорусские конкурсанты – группа NaviBand. Должна была принять участие в шоу и российская певица Юлия Самойлова, однако власти Украины запретили ей въезд в страну, из-за чего российскому Первому каналу пришлось отказаться от участия в конкурсе и его трансляции.