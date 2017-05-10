|
Умер Майкл Паркс – актер фильмов "Убить Билла" и "Твин Пикс"
10.05.2017 22:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Американский актер Майкл Паркс умер в возрасте 77 лет, сообщил режиссер Кевин Смит.
"С большой горестью я сообщаю, что моя кинематографическая муза оставила этот мир. Майкл был и, вероятно, навсегда останется лучших актером, которого я когда-либо знал", – написал Смит на своей странице в Instagram.
Майкл Паркс стал известен благодаря ролям в сериале "Твин Пикс", где он сыграл преступника Жана Рено, а также двух серий "Убить Билла" и культового боевика о вампирах "От заката до рассвета".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер получил известность благодаря ролям в сериале "Твин Пикс", а также боевике "От заката до рассвета".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии