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Фотофакт: двух маленьких утят спасли из канализации в Гомеле

10.05.2017 21:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Двух утят, провалившихся в канализацию, спасли в Гомеле на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото спасения птиц разместили жители областного центра в сообществе города в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказали гомельчане, утята провалились в канализационную решетку. Вызволить птиц смог работник дворцово-паркового ансамбля – мужчина спустился в люк и поймал утят сачком.

По словам очевидцев, спасенных птиц выпустили в канал комплекса.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вызволить птиц смог работник дворцово-паркового ансамбля – мужчина спустился в люк и поймал утят сачком.

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