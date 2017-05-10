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Фотофакт: двух маленьких утят спасли из канализации в Гомеле
10.05.2017 21:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Двух утят, провалившихся в канализацию, спасли в Гомеле на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Фото спасения птиц разместили жители областного центра в сообществе города в соцсети "ВКонтакте".
Как рассказали гомельчане, утята провалились в канализационную решетку. Вызволить птиц смог работник дворцово-паркового ансамбля – мужчина спустился в люк и поймал утят сачком.
По словам очевидцев, спасенных птиц выпустили в канал комплекса.
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Вызволить птиц смог работник дворцово-паркового ансамбля – мужчина спустился в люк и поймал утят сачком.
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