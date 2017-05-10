МИД рекомендует белорусам в Таиланде быть предельно осторожными

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси рекомендовало гражданам страны соблюдать предельную осторожность в Таиланде, где накануне произошел сильный взрыв.



© REUTERS Surapan Boonthanom Бомбы взорвались на юге Таиланда: пострадали более 50 человек

Мощный взрыв прогремел около 14:30 во вторник (10:30 по минскому времени) на автомобильной стоянке у входа в гипермаркет Big C в провинции Паттани на "крайнем юге" Таиланда. Количество раненых по состоянию на вторник составило 61 человек.

"МИД рекомендует гражданам, находящимся в Таиланде в городе Паттани, а также близлежащих городах, соблюдать осторожность в общественных местах", – сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что туристам нужно избегать людных мест, не посещать большие ТЦ и воздержаться от поездок в общественном транспорте.

"Министерство иностранных дел отслеживает ситуацию в Таиланде", – сказали в ведомстве, отметив, что белорусские граждане, нуждающиеся в помощи, могут обращаться в Посольстве Беларуси во Вьетнаме по телефону +84 90 620 55 45.

Подозреваемых во взрыве на настоящий момент четверо: двое из них находились в заминированном пикапе, который они припарковали на автостоянке перед входом в магазин, двое других на мотоциклах ожидали сообщников у другого входа.

Следствие считает, что акция была организована одной из мусульманских сепаратистских боевых групп, действующих на "крайнем юге" Таиланда.

Противостояние сил безопасности и боевиков исламских сепаратистских организаций, действующих в южных таиландских провинциях Паттани, Ялла и Наративат началось в 2004 году. За время конфликта в результате взрывов, обстрелов и перестрелок в регионе погибли более 6 800 человек, в основном — гражданские лица.