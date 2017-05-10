|
Картина дня: оборот табачных изделий на обсуждении, сибирский черноголовый чекан и майский снег
11.05.2017 07:00 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина дня 10 мая
На Национальном правовом интернет-портале стартует
МИД Беларуси распространил
Накануне Дня Победы
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета
Желающие посетить Будслав и помолиться у иконы Матери Божьей Будславской с мая 2017 года
На большинстве метеостанций в северо-восточной части Беларуси
Прогнозы синоптиков оправдались - 10 мая
В Беларуси на этой неделе
Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси, председатель Белорусской ассоциации спортивной прессы
СЕГОДНЯ
анонс основных событий 11 мая
Онлайн-конференция на тему "Переход белорусских банков на международную структуру номеров счетов: что нужно знать" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы, касающиеся перехода на IBAN и BIC, ответят представители Национального банка Республики Беларусь, ОАО "НКФО "ЕРИП", ОАО "АСБ Беларусбанк". Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Проведение Белорусского промышленного форума - 2017" (представители Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь). Начало в 12.00.
Онлайн-видеобрифинг: "Год науки в Научно-практическом центре по биоресурсам. Международные проекты" (Бородин Олег Игоревич - генеральный директор ГНПО "Научно-практический центр Национальной академии наук по биоресурсам") пройдет на сайтах: www.soyuz.by, www.bpc.by. Начало в 14.00.
День открытых дверей "Минск - город семейных традиций" пройдет в городском центре социального обслуживания семьи и детей".
Вечером в Киеве состоится
ЗАВТРА
знаменательные даты 12 мая
Международный день медицинской сестры.
95 лет назад родился Карпик Анатолий Иванович, белорусский ученый в области хирургии сосудов, доктор медицинских наук (1979), профессор (1980). Автор научных работ по диагностике, профилактике и лечению инфекционных осложнений в послеоперационный период, усовершенствованию неотложной хирургической помощи. Умер в 1995 г.
80 лет назад родился Локтионов Анатолий Васильевич, белорусский ученый в области машиностроения, доктор технических наук (1988), профессор (1990), изобретатель СССР (1990). Автор научных работ по теоретическим основам расчета кинематических параметров рабочих органов проходческих комбайнов, разработке породоразрушающих инструментов.
75 лет назад создана Брестская областная антифашистская организация. Действовала по июль 1944 г. на территории северного и центрального районов Брестской, соседних районов Барановичской и Белостокской областей во главе с "Комитетом борьбы с немецкими оккупантами", Брестским областным антифашистским комитетом под руководством Брестского подпольного обкома КП(б)Б.
75 лет назад на совместном совещании Президиума Верховного Совета БССР и Бюро ЦК КП(б)Б был утвержден текст Присяги белорусского партизана и порядок ее принятия.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРАКартина дня 10 маяНа Национальном правовом интернет-портале стартует общественное обсуждение проекта декрета "О государственном регулировании...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии