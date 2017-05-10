Картина дня: оборот табачных изделий на обсуждении, сибирский черноголовый чекан и майский снег

ВЧЕРА

Картина дня 10 мая

На Национальном правовом интернет-портале стартует общественное обсуждение проекта декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения" .

Белорусским дорожникам предложили принять участие в строительстве автодороги в Туркменистане . Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

МИД Беларуси распространил рекомендации в связи со взрывом в Паттайе .

Накануне Дня Победы ветерану Великой Отечественной войны из Бобруйска Борису Музалевскому торжественно вручили медаль "За отвагу" . Ее он был удостоен еще в 1945 году

Около 3 т шашлыка и мясной продукции купили минчане и гости столицы 9 мая на праздничных гуляньях у Дворца спорта.

Новый для страны вид птиц - сибирский черноголовый чекан - отмечен в Беларуси.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения семилетним мальчиком телесных повреждений в результате выпадения с балкона.

Белорусская делегация посетила Вену для изучения австрийского опыта внедрения концепции "умный город" . Приобретенные во время данного визита знания в сфере разработки и продвижения механизмов зеленой экономики (использование возобновляемых источников энергии, мобильность транспорта, благоустройство и озеленение территорий) будут применены в Брестской области при реализации Национального плана действий по развитию зеленой экономики, а также в Бресте при внедрении концепции. "СимбиоСити".

В Беларуси сняли ролик про детей, нуждающихся в паллиативной помощи . Работа была презентована журналистам на пресс-конференции в Минске. Ролик получил название "Ценность времени для этой жизни".

Желающие посетить Будслав и помолиться у иконы Матери Божьей Будславской с мая 2017 года могут полететь туда на вертолете . Инициатором нового формата паломничества выступил приход Святых Симона и Елены в Минске.

На большинстве метеостанций в северо-восточной части Беларуси зарегистрированы рекордные для ночи 10 мая низкие температуры . Прошедшей ночью температура воздуха во многих районах опускалась до отрицательных значений. Самая низкая температура отмечена в Березинском заповеднике - минус 4,5 градуса.

Прогнозы синоптиков оправдались - 10 мая в некоторых регионах Беларуси выпал снег .

В Беларуси на этой неделе сохранится прохладная погода .

Артем и Ксения из NaviBand считают опыт участия в "Евровидении" незаменимым .

Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси, председатель Белорусской ассоциации спортивной прессы Анастасия Маринина переизбрана в исполком Европейского союза спортивных журналистов . Выборы состоялись в ходе 80-го конгресса Международной ассоциации спортивных журналистов (АИПС), который проходит в Республике Корея.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 11 мая

Онлайн-конференция на тему "Переход белорусских банков на международную структуру номеров счетов: что нужно знать" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы, касающиеся перехода на IBAN и BIC, ответят представители Национального банка Республики Беларусь, ОАО "НКФО "ЕРИП", ОАО "АСБ Беларусбанк". Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Проведение Белорусского промышленного форума - 2017" (представители Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь). Начало в 12.00.

Онлайн-видеобрифинг: "Год науки в Научно-практическом центре по биоресурсам. Международные проекты" (Бородин Олег Игоревич - генеральный директор ГНПО "Научно-практический центр Национальной академии наук по биоресурсам") пройдет на сайтах: www.soyuz.by, www.bpc.by. Начало в 14.00.

День открытых дверей "Минск - город семейных традиций" пройдет в городском центре социального обслуживания семьи и детей".

Вечером в Киеве состоится второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2017" . Прямую трансляцию в 22.00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (tvr.by).

ЗАВТРА

знаменательные даты 12 мая

Международный день медицинской сестры.

95 лет назад родился Карпик Анатолий Иванович, белорусский ученый в области хирургии сосудов, доктор медицинских наук (1979), профессор (1980). Автор научных работ по диагностике, профилактике и лечению инфекционных осложнений в послеоперационный период, усовершенствованию неотложной хирургической помощи. Умер в 1995 г.

80 лет назад родился Локтионов Анатолий Васильевич, белорусский ученый в области машиностроения, доктор технических наук (1988), профессор (1990), изобретатель СССР (1990). Автор научных работ по теоретическим основам расчета кинематических параметров рабочих органов проходческих комбайнов, разработке породоразрушающих инструментов.

75 лет назад создана Брестская областная антифашистская организация. Действовала по июль 1944 г. на территории северного и центрального районов Брестской, соседних районов Барановичской и Белостокской областей во главе с "Комитетом борьбы с немецкими оккупантами", Брестским областным антифашистским комитетом под руководством Брестского подпольного обкома КП(б)Б.

75 лет назад на совместном совещании Президиума Верховного Совета БССР и Бюро ЦК КП(б)Б был утвержден текст Присяги белорусского партизана и порядок ее принятия.

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