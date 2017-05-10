Снег, день ветерана, адреса расстрелянных в 37-м и хоккейный провал - все за вчера

Доброе утро!

Вы тоже видели снег, выпавший на Минск 10 мая?! В столице даже изменили график отключения горячей воды! Погода сошла с ума, но, вроде, обещает исправиться . А перед тем, как прочесть все самое важное за вчера в нашем обзоре, выполните, пожалуйста, нашу маленькую просьбу: ответьте на несколько вопросов анкеты, которую мы сделали для того, чтобы новостная рассылка стала еще лучше и полезнее для вас. Это займет ровно минуту .





ВАЖНОЕ

Похоже, модернизации Оршанского инструментального завода быть. Помните, президент критиковал чиновников за то, что они не поддерживали предприятие: «Оно там далеко, на окраине, там, можно подумать, не наши люди живут. Некоторые предлагают объявить его банкротом и завтра закрыть. Реформаторы советуют переучить людей. Это высококлассные специалисты, которые делают тот товар, который нужен нашему народу. Мы их хотим переучить шить портянки. Какой выход? Надо модернизировать предприятие». И вот на эту самую модернизацию почти банкрота хотят направить 63 млн долларов .

Стало известно, что НАТО проведет маневры в то же время , что и учения России и Беларуси «Запад-2017». Ничего страшного.

Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения», где выступят белорусы Naviband. Как выглядят костюмы и шоу наших исполнителей и их соперников, можно было увидеть на сегодняшней репетиции. Рассказываем все подробности .





Белорусским хоккеистам домой лучше не возвращаться снова не повезло: наша сборная потерпела четвертое подряд поражение на чемпионате мира в Париже — на сей раз от швейцарцев. Это поражение фактически равно потере шансов на выход в плей-офф. В пятницу сыграем с французами. Не будем загадывать.

А футбольные болельщики вчера узнали, кто сразится с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов 3 июня в Кардиффе! Раскрываем интригу здесь .

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние пенсии белорусов отличаются по регионам. Самая низкая пенсия по возрасту в Брестском регионе. А где живут наши самые богатые пенсионеры ?





На днях информагентства распространили новость: мэр итальянской деревни Бормида намерен платить деньги людям, которые переезжают на ПМЖ в крошечную деревню на северо-западе страны. Мол, те, кто переезжает туда и арендуют или покупают недвижимость, могут рассчитывать на единоразовое получение 2 тыс. евро. Это необходимо для того, чтобы сохранить деревню. И что вы думаете? В Бормиду срочно засобирались 17 тысяч человек! Вот как выкрутился мэр .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите наш потрясающий фотопроект: фотокорреспондент TUT.BY Вадим Замировский провел с 93-летним ветераном целый день и показал, как проводит свой праздник человек, прошедший через войну . Фень Александр Федорович — герой Великой Отечественной войны, генерал и танкист.





Вчера вышел и очередной материал нашего спецпроекта « 1937. Открытый архив ». В Минске в 1930-е годы расстреляли минимум 5772 человека. Это репрессированные жители Беларуси, возле фамилий которых в документах значится высшая мера, а Минск отмечен как место отбытия наказания. Историк Игорь Кузнецов проанализировал сведения о 80 тысячах репрессированных по политическим мотивам и реабилитированных в 1950—1990-е годы и составил список казненных в Минске. А мы нанесли адреса, откуда забирали репрессированных, на трассы нескольких современных улиц. Мимо этих мест мы ходим каждый день .

У эфіры — наш рэпартаж пра тое, як журналісты TUT.BY тыдзень у кніжцы жылі . Так, радзіва — тое, што ў Прудку, — працягвае сваю трансляцыю. Андрусь Горват вярнуўся дадому, а нашыя Каця з Ванем паехалi ў Мінск. Хоць не вельмі ўжо, прызнаюцца, і хацелася. (Працяг будзе. Каза пакуль не нарадзіла).





А еще у нас очередная статья из цикла «100 лет инноваций». В этот раз 42.TUT.BY рассказывает о важнейших изобретениях, сделанных в 50-х годах прошлого столетия . Именно тогда, например, создали первую АЭС и запустили искусственный спутник Земли.

И напоследок — новая серия проекта «Минск одноэтажный». REALTY.TUT.BY рассказывают, как живут в столичном частном секторе у проспекта Дзержинского . Он один из немногих, которому не угрожают скорым сносом. По крайней мере в списках сноса до 2030 года домов нет. Возможно, поэтому живущие здесь минчане с порога заражают своим спокойствием: никто никуда не торопится, все наслаждаются природой и сажают огороды.

Все новости среды, 10 мая





Кстати, «Белавиа» совместно с нами запустила конкурс на разработку новой формы для пилотов и бортпроводников — и уже можно проголосовать за понравившийся эскиз. Обязательно выскажитесь и вы !

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