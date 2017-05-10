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Снег, день ветерана, адреса расстрелянных в 37-м и хоккейный провал - все за вчера
11.05.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Вы тоже видели снег, выпавший на Минск 10 мая?! В столице даже
ВАЖНОЕ
Похоже, модернизации Оршанского инструментального завода быть. Помните, президент критиковал чиновников за то, что они не поддерживали предприятие: «Оно там далеко, на окраине, там, можно подумать, не наши люди живут. Некоторые предлагают объявить его банкротом и завтра закрыть. Реформаторы советуют переучить людей. Это высококлассные специалисты, которые делают тот товар, который нужен нашему народу. Мы их хотим переучить шить портянки. Какой выход? Надо модернизировать предприятие». И вот на эту самую модернизацию почти банкрота
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Вы тоже видели снег, выпавший на Минск 10 мая?! В столице даже изменили график отключения горячей воды! Погода сошла с ума, но, вроде, обещает исправиться.
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