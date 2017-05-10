ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новополоцк назван среди лучших по благоустройству и санитарному состоянию

11.05.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство ЖКХ подвело итоги республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства городов. Новополоцк победил во второй категории (города с населением свыше 50 тысяч жителей). Город получит премию в размере 3 тысячи базовых величин.

Среди победителей в четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тысяч жителей) — райцентр Сенно. Премия — 1,5 тысячи базовых величин.

В пятой категории (сельские населенные пункты) лучшими стали агрогородки Новка Витебского района, Удело Глубокского района, Крулевщина Докшицкого района. Они получат по 800 базовых величин.

Денежные средства победителям должны перечислить до 1 июля. Не менее 70% будет направлено на благоустройство и развитие населенных пунктов, до 30% — на премирование руководителей и работников предприятий, добившихся высоких результатов в работе по благоустройству.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Город получит премию в размере 3 тысячи базовых величин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Снег, день ветерана, адреса расстрелянных в 37-м и хоккейный провал - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика