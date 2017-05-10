Новополоцк назван среди лучших по благоустройству и санитарному состоянию

Министерство ЖКХ подвело итоги республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства городов. Новополоцк победил во второй категории (города с населением свыше 50 тысяч жителей). Город получит премию в размере 3 тысячи базовых величин.

Среди победителей в четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тысяч жителей) — райцентр Сенно. Премия — 1,5 тысячи базовых величин.

В пятой категории (сельские населенные пункты) лучшими стали агрогородки Новка Витебского района, Удело Глубокского района, Крулевщина Докшицкого района. Они получат по 800 базовых величин.

Денежные средства победителям должны перечислить до 1 июля. Не менее 70% будет направлено на благоустройство и развитие населенных пунктов, до 30% — на премирование руководителей и работников предприятий, добившихся высоких результатов в работе по благоустройству.