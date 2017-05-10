В ГАИ — НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

В батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома на конкурсной основе осуществляется отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел по контракту.

На должности среднего начальствующего состава приглашаются мужчины в возрасте до 33 лет:

имеющие высшее или среднее специальное образование;

звание офицера запаса;

не имеющие сведений компрометирующего характера.

Приглашаются на службу граждане, обладающие повышенным чувством ответственности, готовностью к защите законных прав, жизни и здоровья граждан, способные по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Также осуществляется отбор кандидатов (выпускников 2017 года общеобразовательных учреждений) для поступления на очное обучение в учебные заведения системы МВД (Академия МВД, Могилевский институт МВД, Специализированный лицей МВД).

Предоставляются социальные льготы и гарантии, перспективы карьерного роста.

Для получения дополнительной информации по вопросу поступления на службу вы можете обратиться по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 116, кабинет 34, или по телефону 412-444 (понедельник — пятница с 9.00 до 18.00).

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