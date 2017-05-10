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В ГАИ — НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
11.05.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
В батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома на конкурсной основе осуществляется отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел по контракту.
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В батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома на конкурсной основе осуществляется отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел по...
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