ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГАИ — НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

11.05.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
Размер текста:
A
A
A

В батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома на конкурсной основе осуществляется отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел по контракту.
На должности среднего начальствующего состава приглашаются мужчины в возрасте до 33 лет:
имеющие высшее или среднее специальное образование;
звание офицера запаса;
не имеющие сведений компрометирующего характера.
Приглашаются на службу граждане, обладающие повышенным чувством ответственности, готовностью к защите законных прав, жизни и здоровья граждан, способные по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.
Также осуществляется отбор кандидатов (выпускников 2017 года общеобразовательных учреждений) для поступления на очное обучение в учебные заведения системы МВД (Академия МВД, Могилевский институт МВД, Специализированный лицей МВД).
Предоставляются социальные льготы и гарантии, перспективы карьерного роста.
Для получения дополнительной информации по вопросу поступления на службу вы можете обратиться по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 116, кабинет 34, или по телефону 412-444 (понедельник — пятница с 9.00 до 18.00).

 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома на конкурсной основе осуществляется отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новополоцк назван среди лучших по благоустройству и санитарному состоянию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика