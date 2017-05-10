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В Могилеве начали отключать горячую воду

11.05.2017 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Плановые отключения горячей воды для проверки теплосетей начались в Могилеве. С 11 мая на две недели только с холодной водой остались центр города и поселок Пашково. Профилактические работы растянутся на все лето и завершатся в августе.


Фото: pixabаy.com

С 11 до 24 мая горячей воды не будет в домах в центре города, на проспекте Мира до гостиницы «Могилев», в районах автовокзала, микрорайонов Юбилейного и 30 лет Победы, железнодорожного вокзала (до улицы Белинского), на улице Крупской (до улицы Рижской). Жители поселка Пашково получат горячую воду чуть раньше — 23 мая.

Проверять систему теплоснабжения будут повышением в ней давления, а это может привести к разрывам трубопроводов. Могилевчан просят сообщать о размывах грунта, проседании покрытия проезжей части и тротуаров, выходе воды на поверхность земли в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 27−65−57, 28−12−48, 8−033−319−15−90.

График отключения горячей воды в Могилеве:

25 мая — 7 июня — поселки Ямницкий и Рабочий, улицы Челюскинцев, Вавилова, Строителей, Лазаренко, Космонавтов до пересечения с ул. Лазаренко, микрорайоны Мир-1 и Мир-2 (улицы Якубовского, Сурганова, Орловского, Б.-Бирули), Казимировка и Спутник;

6 — 17 июля — поселок Буйничи;

10 — 23 июля — район Заднепровье;

9 — 22 августа — микрорайон Соломинка (район завода «Трансмаш»), улицы Крупской, Жемчужная.

При возможных изменениях графика отключения воды жильцам микрорайона обязаны сообщить об этом ЖЭУ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Без горячей воды на две недели остались центр города и поселок Пашково.

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