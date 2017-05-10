|
Федерация профсоюзов Ростовской области намерена перенять опыт ФПБ по оздоровлению населения
11.05.2017 09:23 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Ростовской области намерена перенять опыт Федерации профсоюзов Беларуси по оздоровлению населения. Такая информация размещена на сайте ФПБ, сообщает БЕЛТА.
Во время визита в Беларусь российская делегация встретилась с руководством ФПБ, изучила опыт организации профсоюзного обучения в Международном университете "МИТСО". На примере одной из здравниц "Белпрофсоюзкурорта", санатория "Криница", россияне убедились в высоком уровне организации оздоровления для членов профсоюзов. По словам председателя Федерации профсоюзов Ростовской области Александра Лозыченко, он был впечатлен достижениями белорусских профсоюзов.
Как планируется, сегодня ФП Ростовской области и Брестское областное объединение профсоюзов подпишут договор о сотрудничестве сроком на 4 года. Эта договоренность откроет площадку для совместных проектов и будет содействовать развитию сотрудничества с партнерскими региональными объединениями профсоюзов. Также соглашение обеспечит обоюдные обязательства в сфере обучения, туризма, отдыха и оздоровления.
Федерация профсоюзов Ростовской области по численности занимает второе место в своем округе после Краснодарского края. В составе организации 4 789 первичек, которые объединяют свыше 480 тыс. членов профсоюзов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время визита в Беларусь российская делегация встретилась с руководством ФПБ, изучила опыт организации профсоюзного обучения в Международном университете...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии