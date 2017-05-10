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ГАИ разрешает ездить на летней резине в майские снегопады
11.05.2017 09:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. При нынешней погоде ездить на летней резине разрешается, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Беларуси, по прогнозу погоды, 11 мая ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью и утром по северу — слабый гололед. Температура воздуха ночью составила от минус 3 до плюс 3 градусов, днем — от 5 до 10 градусов выше нуля.
"В такие погодные условия ездить на летней резине разрешается, поскольку на улице плюсовая температура. Сегодняшняя погода равносильна дождю", — сказали в Госавтоинспекции.
ГАИ рекомендует водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями быть особенно внимательными на проезжей части и при проезде пешеходных переходов, отказаться от лишнего маневрирования и перестроений, а также быть взаимовежливыми и оказывать необходимую помощь остальным участникам движения.
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Автоинспекция призвала водителей к внимательности и взаимовежливости в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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