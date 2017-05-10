ГАИ разрешает ездить на летней резине в майские снегопады

МИНСК, 11 мая — Sputnik. При нынешней погоде ездить на летней резине разрешается, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Снегопад в начале мая: белорусы не устают шутить о погоде

В Беларуси, по прогнозу погоды, 11 мая ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью и утром по северу — слабый гололед. Температура воздуха ночью составила от минус 3 до плюс 3 градусов, днем — от 5 до 10 градусов выше нуля.

"В такие погодные условия ездить на летней резине разрешается, поскольку на улице плюсовая температура. Сегодняшняя погода равносильна дождю", — сказали в Госавтоинспекции.

ГАИ рекомендует водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями быть особенно внимательными на проезжей части и при проезде пешеходных переходов, отказаться от лишнего маневрирования и перестроений, а также быть взаимовежливыми и оказывать необходимую помощь остальным участникам движения.