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Что заставляет людей выходить голыми на улицу?

11.05.2017 09:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Видеоролики с обнаженными людьми, снятые на улицах, попали в социальные сети, сообщает Sputnik Казахстан. Пользователи обсуждают, что могло побудить мужчину и женщину прогуляться "в чем мать родила".

Первый случай произошел в аэропорту Алматы. На видео, которое размещено на странице kris_p_almaty в Instagram, запечатлено, как сотрудники полиции силой ведут голого мужчину и усаживают его в полицейскую машину. Это странное мероприятие сняли очевидцы. Позже аккаунт с видео был закрыт пользователем.

Еще одно видео попало в соцсети — совершенно обнаженная девушка абсолютно спокойно идет по улице. Интернет-пользователи предположили, что действие происходит в одном из южных городов Казахстана — в Шымкенте ил Алматы.

Пока не понятно, что побудило героев к таким неадекватным действиям. Пользователи соцсетей предполагают, что девушка могла прогуляться обнаженной на спор. Насчет мужчины внятных предположений нет, одно из мнений — "весна, обострение".

Ранее белорусы также были замечены на улице в обнаженном виде. Один из случаев произошел в Бресте — голый мужчина прогуливался по супермаркету 28 апреля. 55-летний брестчанин прошелся по торговому центру и вышел без покупок. Как рассказали Sputnik в УВД Брестского облисполкома, мужчина был нетрезв и, возможно, не отдавал отчет своим действиям.

Что заставляет людей выходить голыми на улицу?Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру" title="В Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру" class="">
© Sputnik/
В Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру

Также в УВД добавили, что на брестчанине не было даже носков — абсолютно голый он был задержан на улице сотрудниками милиции.

Еще один инцидент произошел в Витебске: обнаженный водитель врезался в остановку, после чего пустился в бега. Задержание голого мужчины попало в объектив видеорегистратора.

Инспекторы сообщили, что одежду виновника аварии обнаружили на улице. 28-летний житель Витебска также был нетрезв.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Два видео с обнаженными людьми, снятые в Казахстане, попали в соцсети, а ранее без одежды на улице были замечены и белорусы.

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