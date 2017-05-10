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Что заставляет людей выходить голыми на улицу?
11.05.2017 09:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Видеоролики с обнаженными людьми, снятые на улицах, попали в социальные сети, сообщает
Первый случай произошел в аэропорту Алматы. На видео, которое размещено на странице
Еще одно видео попало в соцсети — совершенно обнаженная девушка абсолютно спокойно идет по улице. Интернет-пользователи предположили, что действие происходит в одном из южных городов Казахстана — в Шымкенте ил Алматы.
Пока не понятно, что побудило героев к таким неадекватным действиям. Пользователи соцсетей предполагают, что девушка могла прогуляться обнаженной на спор. Насчет мужчины внятных предположений нет, одно из мнений — "весна, обострение".
Ранее белорусы также были замечены на улице в обнаженном виде. Один из случаев
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© Sputnik/
В Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру
Также в УВД добавили, что на брестчанине не было даже носков — абсолютно голый он был задержан на улице сотрудниками милиции.
Еще один инцидент произошел в Витебске: обнаженный водитель врезался в остановку, после чего пустился в бега. Задержание голого мужчины попало в объектив видеорегистратора.
Инспекторы сообщили, что одежду виновника аварии обнаружили на улице. 28-летний житель Витебска также был нетрезв.
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Два видео с обнаженными людьми, снятые в Казахстане, попали в соцсети, а ранее без одежды на улице были замечены и белорусы.
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