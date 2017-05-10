Что заставляет людей выходить голыми на улицу?

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Видеоролики с обнаженными людьми, снятые на улицах, попали в социальные сети, сообщает Sputnik Казахстан . Пользователи обсуждают, что могло побудить мужчину и женщину прогуляться "в чем мать родила".

Первый случай произошел в аэропорту Алматы. На видео, которое размещено на странице kris_p_almaty в Instagram, запечатлено, как сотрудники полиции силой ведут голого мужчину и усаживают его в полицейскую машину. Это странное мероприятие сняли очевидцы. Позже аккаунт с видео был закрыт пользователем.

Еще одно видео попало в соцсети — совершенно обнаженная девушка абсолютно спокойно идет по улице. Интернет-пользователи предположили, что действие происходит в одном из южных городов Казахстана — в Шымкенте ил Алматы.

Пока не понятно, что побудило героев к таким неадекватным действиям. Пользователи соцсетей предполагают, что девушка могла прогуляться обнаженной на спор. Насчет мужчины внятных предположений нет, одно из мнений — "весна, обострение".

Ранее белорусы также были замечены на улице в обнаженном виде. Один из случаев произошел в Бресте — голый мужчина прогуливался по супермаркету 28 апреля. 55-летний брестчанин прошелся по торговому центру и вышел без покупок. Как рассказали Sputnik в УВД Брестского облисполкома, мужчина был нетрезв и, возможно, не отдавал отчет своим действиям.

Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру" title="В Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру" class="">

Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру" title="В Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру" class=""> © Sputnik/ В Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру

Также в УВД добавили, что на брестчанине не было даже носков — абсолютно голый он был задержан на улице сотрудниками милиции.

Еще один инцидент произошел в Витебске: обнаженный водитель врезался в остановку, после чего пустился в бега. Задержание голого мужчины попало в объектив видеорегистратора.

Инспекторы сообщили, что одежду виновника аварии обнаружили на улице. 28-летний житель Витебска также был нетрезв.