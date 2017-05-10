«ЛИШНИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!»

Полноценное семейное счастье нельзя представить без детей. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», — завещал Бог Адаму и Еве, сказано в Библии. Согласно христианской, да и ряду других традиций, настоящая семья должна быть многодетной. Сегодня же далеко не каждая супружеская пара решится завести четверых или пятерых ребятишек, не говоря уже о большем количестве. Современные родители, в основном, не готовы брать на себя такую серьезную ответственность, жертвовать личным комфортом и идти на серьезные материальные затраты. Но все это не про Сергея и Лилию Хабовец из Черней, в доме которых сегодня живут и воспитываются одиннадцать детей! И для каждого из них у супругов находятся и время, и забота, и любовь, и внимание.

На дворе был 2010 год. Сергей и Лилия, у которых к тому времени подрастали трое сыновей – Антон, Давид и Марк, мечтали о девочке. Решение удочерить малышку и тем самым помочь кому-то обездоленному в этом мире зародилось в глубине сердца. Старшие мальчишки полностью поддержали родителей в их намерении.

В процессе прохождения юридических процедур, необходимых для усыновления, семье пришлось пережить непростой период: Лилия Владимировна перенесла сложную операцию, после которой четыре месяца восстанавливала здоровье. Кроме того, не покидало супругов чувство переживания: как определиться, что это именно твой ребенок, если органы опеки предоставят возможность выбора.

– Мы хотели взять девочку от года до трех лет, — рассказывает Сергей Хабовец. – После того как оформили все документы и подали заявление в органы опеки, нам сообщили, что детей в таком возрасте хотят многие семьи, поэтому нам придется подождать около года. Однако уже через неделю позвонили и сказали, что в одном из детских домов области нашлась подходящая девочка, только у нее есть сестричка. Взвесив все свои возможности, мы согласились удочерить их обеих. Когда приехали знакомиться с девчатами, все наши сомнения развеялись: Александра и Валерия были такими же светловолосыми и голубоглазыми, как наши ребята, и по отчеству – Сергеевны. Эти три пункта были словно подтверждением от Бога правильности нашего решения.

Кроме пополнения, в этот год для членов семьи Хабовец произошло еще одно важное событие – переезд из Бреста в Черни. Никто даже и не думал, что их новый дом вскоре окажется тесноватым для всех.

Летом 2012 года Сергею и Лилии предложили принять участие в социальной программе и взять на каникулы из детского дома-интерната двух сестричек. Надя и Алена оказались ровесницами их подросших дочерей, которым к тому моменту исполнилось пять и шесть лет. И пока они гостили в их доме, и родители, и дети так к ним привязались, что отпустить назад уже просто не могли. Вопреки всем методикам, предписывающим, что последующие дети, если есть несколько этапов усыновления, должны быть младше своих предшественников, супруги решились взять сестричек под свое крыло. На первое время они оформили для них приемную семью, и Лилия Владимировна стала сотрудником отдела образования, спорта и туризма райисполкома. В это же время в отделе супругов попросили принять на время девочку Алину с инвалидностью второй степени. Но, как часто бывает, временное стало постоянным, и через полтора года супруги удочерили сразу троих. Решившись на этот шаг, супруги сознательно пошли на материальные потери, так как для приемных детей законодательством предусмотрены определенные бонусы. Однако, по мнению родителей, это все мелочи по сравнению с благополучием девчонок, которые уже начали задавать вопросы о том, почему они не такие, как другие дети, почему у них разные фамилии…

Последними к Сергею и Лилии попали тройняшки Вика, Настя и Лука. Как и другие дети, в семью пришли символично накануне своих дней рождения. Процедура их усыновления завершилась прошлым летом, и в Новый, 2017, год большая семья Хабовец шагнула в полном составе. В первое совместное Рождество — самый главный для них праздник – счастливых родителей приехали поздравить многочисленные родственники и друзья, которые сразу же восприняли всех ребят как своих родных.

Супруги Хабовец – одни из немногих в нашей стране, кто решился усыновить восемь детей, но сами в этом особого геройства не видят. Оба выросли в больших верующих семьях, где воспитывалось по девять ребят, так что к многодетности они, можно сказать, всегда были морально готовы. Утвердила же в правильности выбранного пути их вера.

– Мы много молились, читали Библию, которая является нашим фундаментом и главным ориентиром. А в основе библейского сюжета лежит мысль о том, чтобы жить не для себя, а для других, — делится Сергей Витальевич. — Самое тяжелое в процессе усыновления – «похоронить» свой комфорт. Остальное приложится. Люди, решившие серьезно помочь кому-то, уверен, стойко пройдут все юридические процедуры и другие испытания. Мы точно знаем, что лишних детей не бывает!

Сегодня дом Сергея и Лилии Хабовец – это и впрямь полная чаша. Пусть в нем не так много места (ведь когда он строился, супруги даже не думали, что у них будет столько детей), зато сколько любви, тепла и детского смеха! Глядя на этих ребят, счастливых, резвых, хохочущих от души, а порой и стоящих на ушах, даже не верится, что раньше они были замкнутыми в себе комочками, с замороженными чувствами и психикой от пережитых испытаний. Уклад их семейной жизни – прост: помогать и поддерживать друг друга. При этом у каждого свои дела, планы и личная жизнь. Антон учится в Брестском государственном техническом университете, Давид — выпускник Брестского торгово-технологического колледжа. По образованию повар, он охотно помогает маме на кухне, ведь перед ней стоит непростая задача – накормить всю семью. Марк и пятеро девчонок учатся в средней школе аг. Черни. В свободное время мальчишки любят играть в футбол, а девочки – нянчиться с младшими сестричками и братиком, которым сейчас три годика. На Лилии Владимировне лежит забота о детях и доме, поддержании в нем уюта и порядка, ее рабочий день начинается в 6 утра и заканчивается поздно вечером. Сергей Витальевич как истинный глава семьи занят добыванием хлеба насущного. Он – индивидуальный предприниматель в сфере строительства. Несмотря на все хлопоты и большую занятость, супруги находят время для общественной и благотворительной работы: проводят встречи с приемными и усыновившими детей семьями, а в летние месяцы организовывают для них отдых в палаточном лагере под Кобрином. В планах – начать работу с неблагополучными семьями, попытаться достучаться до родителей, чьи дети признаны находящимися в социально опасном положении. А совсем скоро они примут участие в международном фестивале «Сердце для сирот», который пройдет в городе над Бугом с 18 по 20 мая и соберет около пятисот приемных родителей из России, Украины и Молдовы. Кстати, за вклад в дело воспитания детей и молодежи Лилия Хабовец была отмечена в номинации районного конкурса «Женщина года», который в этом году впервые состоялся в нашем Прибужье.

— В своих детях мы воспитываем уважение к родителям, Богу и окружающим людям, учим их быть сплоченными, делиться друг с другом. Наша задача – привить им такие ценности и взгляды на жизнь, которых мы придерживаемся сами, а выбор, соответствовать им или нет, понятно, будет уже за ними. Воспитать детей можно только личным примером, чтобы наши слова сходились с делами, — уверены Лилия и Сергей Хабовец.

По мнению супругов, усыновление является наиболее перспективной формой воспитания детей, по различным причинам оказавшихся без опеки родителей. Ведь именно в семье, полноценным членом которой чувствует себя маленький человечек, закладываются основы его нравственного фундамента и формируются лучшие черты характера. А многодетность при этом — лучшая прививка от потребительского отношения к жизни, самовлюбленности и излишнего индивидуализма, которыми, к сожалению, «заражена» добрая половина современной молодежи.

Алеся ПАШКЕВИЧ