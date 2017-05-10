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Нарочь вошла в тройку самых популярных курортов СНГ для отдыха российских туристов летом 2017 года

11.05.2017 10:34 — Новости Общества | БелТА  
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Нарочь вошла в тройку самых популярных курортов СНГ для отдыха российских туристов летом 2017 года

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Нарочь вошло в тройку самых популярных курортов СНГ для отдыха российских туристов летом 2017 года. Такие данные приведены аналитическим агентством "ТурСтат", сообщает БЕЛТА.

Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. В топ-5 входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения).

По данным "ТурСтат", на курорт Боровое российские туристы бронируют отдых в среднем на 12 дней, на озеро Иссык-Куль - на 10 дней, на озеро Нарочь - на 8 дней, в Ленкорань - на 7 дней, а на озеро Севан - на 3 дня. Туристический бюджет отдыха на озере Нарочь составит в среднем 3,7 тыс. российских рублей в сутки. На курорты стран СНГ из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Рейтинг составлен по данным анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. В топ-5 входят...

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