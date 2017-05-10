11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 15 мая даст старт благотворительному марафону "Все краски жизни для тебя", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Виктория Меннанова.

Она пояснила, что целевые программы марафона проходят во всех регионах страны и в основном приурочены к значимым датам. В этом году первая программа республиканского марафона пройдет в Международный день семьи в Орше в поддержку шестилетней Василисы Армяниновой, у которой по непонятным причинам на фоне полного здоровья в канун Нового года случилось кровоизлияние в мозг, рассказала Виктория Меннанова. В июне программа будет приурочена к Международному Дню защиты детей (Гомельская область), в августе - к Международному дню молодежи (Гродненская область), в сентябре - к Международному дню благотворительности (Минская область), в октябре - к Международному дню улыбки (Могилевская область), в ноябре - ко Всемирному дню доброты. В декабре целевая программа пройдет в преддверии общереспубликанской акции "Наши дети" в Минске.

"Во время марафона волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" организуют во всех регионах страны комплекс молодежных добровольческих акций и проектов, в их числе "Неделя Добра", "День Добра", благотворительные выставки-ярмарки. Одним из центральных мероприятий марафона в каждой области и городе Минске станет благотворительная творческая программа "Все краски жизни для тебя" с участием звезд белорусской эстрады, творческих коллективов и известных людей страны", - отметила Виктория Меннанова.

Главная цель проекта – возрождение и популяризация идей благотворительности и милосердия, оказание психологической поддержки детям и подросткам – воспитанникам социальных учреждений, молодым людям с особенностями психофизического развития, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся в дорогостоящих операциях. Марафон "Все краски жизни для тебя" - идея активистов волонтерского движения Минской области. Они выступили с ней в 2009 году. В результате она переросла в республиканский проект, который уже много лет является визитной карточкой движения БРСМ.

Волонтерское движение "Доброе Сердце" - это одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, объединяет более 35 тыс. юношей и девушек по всей стране. Волонтеры на постоянной основе оказывают адресную помощь и социальную поддержку ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, детям-инвалидам и детям-сиротам, детям из неблагополучных и опекунских семей, помогают восстанавливать и благоустраивать культовые и исторические объекты.

Участники движения реализуют также ряд проектов, среди которых благотворительные акции "Чудеса на Рождество", "В школу с Добрым Сердцем!", "Мы выбираем помощь пожилым людям", межконфессиональные фестиваль-выставка "Пасхальные кулич" и акция "Восстановление святынь Беларуси".-0-