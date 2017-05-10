11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд побит в Гомеле ночью 11 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"В последние сутки удерживалась очень холодная погода с температурным фоном по стране на 8-11 градусов ниже климатической нормы. Среднесуточная температура за прошедшие сутки составила плюс 1 - плюс 4 градуса. При этом температурный рекорд суток был побит только в Гомеле - там температура ночью опускалась до 0,6 градуса мороза, в предыдущий раз абсолютный минимум был зафиксирован ночью 11 мая в 1945 году, когда было отмечено 0,4 градуса ниже нуля", - пояснила синоптик.

В Минске ночью 11 мая температура составила плюс 0,2 градуса (температурный рекорд этого дня был установлен в 1900 году, тогда было минус 2 градуса). В Витебске минувшей ночью было около нуля, в Гродно - плюс 0,3 градуса, в Могилеве - почти градус тепла. В целом, за прошедшие сутки температура воздуха составила от плюс 5 градусов по Брестской области до минус 4,5 градуса в Верхнедвинске.

"Сегодняшняя ночь также будет холодной - температура будет опускаться до отрицательных значений (ноль - минус 5, лишь по югу будет теплее). Завтра днем погода начнет улучшаться: страна окажется в области повышенного давления. Температурный фон будет постепенно повышаться, но он по-прежнему не будет дотягивать до нормы. В выходные температура будет также ниже климатической нормы", - отметила Светлана Рыбакова и напомнила, что максимум для 12 мая наблюдался в 2013 году, когда отмечалось 27 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь