Учебная лаборатория по защите информации откроется в БГУИР

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 12 мая откроет учебную лабораторию по защите информации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Лаборатория будет открыта в партнерстве с российским разработчиком средств информационной безопасности Searchinform. Компания передала университету необходимый программный продукт и методическое обеспечение для него. "Это ПО, уже инсталлированное в новой лаборатории, позволяет противодействовать утечке коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации через контроль информационных потоков, исследование всех передаваемых данных, оповещение о нарушениях политик безопасности в организациях, а также проведение расследований и предупреждения утечки конфиденциальной информации", - пояснили в пресс-службе БГУИР.

На основе разработок российского партнера в БГУИР разработали специализированную дисциплину по противодействию утечке конфиденциальной информации. Ранее в вузе ее не читали. Этот предмет магистранты факультета телекоммуникаций начнут изучать с сентября 2017 года. Кроме того, к новому учебному году на кафедре защиты информации БГУИР будет открыт авторизованный центр Searchinform, в котором преподаватели и студенты будут проходить бесплатное сертифицированное обучение. "Специалисты центра разработают отдельную программу по обучению информационной безопасности школьников. Кроме того, компания Searchinform имеет опыт проведения в России олимпиады по информационной безопасности среди студентов и школьников, поэтому в ближайших планах - проведение таких соревнований в БГУИР", - рассказали в пресс-службе вуза.

Кафедра защиты информации БГУИР единственная в стране готовит уникальных специалистов, обеспечивающих контроль технических средств и механизмов систем защиты информации, а также проведение аттестации и сертификации на соответствие нормативным требованиям технической защиты информации. Компания Searchinform разрабатывает решения для защиты информации в банковском деле, машиностроении, нефтегазовой отрасли, госуправлении.-0-