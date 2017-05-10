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20-летний брестчанин проиграл 3 тысячи долларов из отцовских сбережений
11.05.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Милиция раскрыла кражу 7,5 тысяч долларов из квартиры брестского пенсионера. В преступлении подозревают его собственного сына. Подробности TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Брестсткого облисполкома Сергей Дученко.
61-летний житель Бреста обратился в милицию ночью 10 мая, когда вернулся домой из заграницы. За пару дней отсутствия из квартиры пропали 7,5 тысяч долларов.
— На место выбывала следственно-оперативная группа. Следов взлома не обнаружилось, сигнализация не была нарушена. Так в преступлении заподозрили сына брестчанина, — рассказывает представитель УВД Сергей Дученко.
Версия подтвердилась после допроса 20-летнего парня с использованием полиграфа.
Позже у него изъяли оставшиеся 4,4 тысячи долларов. На еще одну тысячу он сделал ставку по футбольному матчу, остальное проиграл в игорных заведениях.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.
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Одну тысячу он успел проиграть на футбольной ставке, остальное - в игорных заведениях.
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