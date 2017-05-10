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В Петрикове суд вынес приговор женщине, убившей сельского почтальона

11.05.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в Петрикове суд Гомельской области приговорил 42-летнюю Елену Тереню к 20 годам в колонии общего режима. Жительница деревни Копаткевичи Петриковского района признана виновной в убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений сельского почтальона и в разбое.


Трагедия, потрясшая небольшую деревню в белорусском Полесье, произошла 14 октября. В этот день после обеда почтальон местного узла связи Валентина Сорочик ушла разносить корреспонденцию и пенсии и пропала. Телефон девушки долго не отвечал, а затем и вовсе стал недоступен. Родственники и коллеги забили тревогу. Вскоре к поискам пропавшей девушки подключились односельчане и милиция. Нашли почтальонку на следующий день в погребе одного из частных домов на окраине поселка. Сначала в сарае на территории двора обнаружили желтый «Аист», на котором передвигалась Валентина, затем в мусорном ведре на улице — ее разломанный на три части телефон, а позже и тело девушки.

Под подозрение попала хозяйка дома — Елена Тереня. Через несколько часов она во всем призналась.


Шокирующим в этой истории для многих было то, как женщина хладнокровно вела себя после убийства. Всего через несколько часов после случившегося на побывку из армии к ней приехал сын. Мать встретила парня как ни в чем не бывало — они сидели на кухне, беседовали, а вечером отправились отметить отпуск в местный бар. О том, что под полом в доме находится убитая девушка, парень не знал.


Согласно материалам дела, обвиняемая нанесла убитой не менее 11 ударов топором, завладела имуществом, которое было при почтальоне — газеты, шоколад, более 1,5 тыс. рублей (сумма шести пенсий, которые Сорочик разносила в этот день по домам).

В рамках уголовного дела Елене был предъявлен еще и гражданский иск. В качестве истца выступает «Белпочта».

Еще на первом судебном заседании обвиняемая гражданский иск признала полностью отметив, что просто хочет, «чтобы это все быстрее закончилось».Тем не менее вину свою признала частично: «Я совершила преступление, но это не было умышленно». От дачи показаний на суде Тереня вначале отказалась, однако на дальнейших заседаниях все же изменила свое решение.


— Я хочу лишь только принести свои искренние соболезнования стороне погибшей, — обратилась к родственникам убитой Валентины в своем последнем слове женщина.

Прокурор просил назначить обвиняемой в убийстве сотрудницы отделения связи 23 года лишения свободы.

Суд приговорил Елену Тереню к 20 годам колонии общего режима. Родственникам убитой она должна будет выплатить сто тысяч рублей (около 50 тысяч долларов).

 
 
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Шокирующим в этой истории для многих было то, как женщина хладнокровно вела себя после убийства. Всего через несколько часов после случившегося на побывку из армии...

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