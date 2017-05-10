Фотофакт: на пересечении Красной и Машерова не работает светофор

МИНСК, 11 мая — Sputnik. С десяток автомобилей "застряли" на пересечении улицы Красной и проспекта Машерова в четверг в 11 часов, передает с места корреспондент Sputnik.



© Sputnik/ Олеся Лучанинова ГАИ разрешает ездить на летней резине в майские снегопады

Причина возникновения затора — неработающий светофор.

Ожидается, что на перекресток в ближайшем времени прибудет экипаж ГАИ для ликвидации затора и регулировки движения.

Рекомендовано ехать в объезд этой территории.