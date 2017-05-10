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Фотофакт: на пересечении Красной и Машерова не работает светофор

11.05.2017 11:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. С десяток автомобилей "застряли" на пересечении улицы Красной и проспекта Машерова в четверг в 11 часов, передает с места корреспондент Sputnik.

Фотофакт: на пересечении Красной и Машерова не работает светофор
© Sputnik/ Олеся Лучанинова
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Причина возникновения затора — неработающий светофор.

Ожидается, что на перекресток в ближайшем времени прибудет экипаж ГАИ для ликвидации затора и регулировки движения.

Рекомендовано ехать в объезд этой территории.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за неисправности устройства образовался затор из десятка машин.

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