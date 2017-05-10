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"Пока переодевал сына, кожа у ребенка стала гусиной". Вернут ли отопление в детские сады и школы?

11.05.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Май в этом году не без сюрпризов: второй день в Минске идет снег, а к ночи столбик термометра опускается до нуля. В среду из-за непривычно холодной весны в городе перенесли график отключения горячей воды. Назрел вопрос: вернут ли отопление в детские сады, школы и больницы?


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сын Павла Алексей ходит в 528-й сад Минска. В среду утором в родительскую группу в вайбере пришло сообщение: «…В группе стало прохладно. Одевайте деткам одежду с длинным рукавом и штанишки или колготы».

— Сколько там сейчас градусов, я не знаю, но пока переодевал сына в коридоре у шкафчика, кожа у ребенка стала гусиной, — рассказывает Павел. — Заметил, если в пятницу детки еще бегали в майках и шортах, то сегодня уже все в кофтах и штанах.


Скриншот сообщения в редакцию TUT.BY прислал Павел.

О том, вернут ли в сад отопление, отец не знает. Говорит, сын у него закаленный, ему лучше прохлада, чем жара.

Янина, дочка которой ходит в один из детских садов Московского района Минска, с Павлом не согласна. Из-за того, что в саду холодно, в среду малышку она забрала пораньше.

— Утром воспитатель сказала, что на градуснике в группе +14, — описывает ситуацию мама. — Одеваться потеплее заранее нам не говорили, на всякий случай я сама взяла теплую пижаму. Но спать дочку в группе не оставила, слишком уж холодно.

По словам Янины, некоторые родители, которые при ней приводили детей в группу, сразу же их и забирали. Но три-четыре малыша на сон точно остались.

В школах, куда мы дозвонились, на температуру не жалуются.

— Отопление отключили в прошлую пятницу, но в кабинетах комфортно, — говорят в СШ № 104 Минска. — Если будет необходимость, классные руководители предупредят мам и пап, чтобы потеплее одевали детей.

В отделе энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома сообщают: несмотря на погоду, отопление в детских садах, школах и больницах включать не планируют.

— Снег выпал и тут же растаял, завтра ожидается потепление, — говорит Дмитрий Плашков, начальник отдела. — В административных зданиях отопление отключили еще с 3 апреля, и никто пока не вымерз. В домах — с 5 мая, и что, резко похолодало?

— Родители говорят, в саду +14.

— Нужно разобраться, почему там +14, — продолжает специалист. — Может, потому что окна пооткрывали или поснимали все уплотнения, когда мыли их весной. Кто-то на зиму оклеивал окна, а стало +22 — все сняли. А теперь виноваты те, кто отключил отопление? А может все-таки те, кто перестал утепляться? Пока в детских садах, школах и больницах включать отопление мы не планируем.

 
Теги: Минск
 
 
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Май в этом году не без сюрпризов: второй день в Минске идет снег, а к ночи столбик термометра опускается до нуля. В среду из-за непривычно холодной весны в городе...

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