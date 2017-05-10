Комитет госконтроля нашел несанкционированные свалки в лесах Брестской области

Комитет государственного контроля Брестской области выявил в лесах несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Специалисты КГК провели проверку в пяти районах области и обнаружили несанкционированные мусорные свалки как на землях лесного фонда, так и в лесах, прилегающих к населенным пунктам и садовым товариществам.

Так, в Брестском районе несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов обнаружены на месте бывшего карьера у деревни Чилеево и прилегающего к ней садового товарищества «Здоровье 90», около садовых товариществ «Дубок Плюс» и «Дубок-2009», у автомобильной дороги Брест-Высокое, на землях УП «Прилукская сторона» за деревней Гершоны в районе недействующей насосной станции. Размещение отходов установлено также за территорией аэропорта Брест у деревни Щебрин по всей длине канавы, прилегающей к землям лесного фонда.

В Березовском районе несанкционированные свалки выявлены, в частности, около автомобильной дороги М1/Е30 при въезде в деревню Соколово в лесном массиве. Причем рядом находится контейнерная площадка районного ЖКХ. Местное население складирует бытовые отходы на землях ОАО «Песковское» вблизи лесного массива у деревни Нивы.

В Пружанском районе установлен факт захоронения отходов ОАО «Оранчицкая птицефабрика» в районе машинного двора, прилегающего к лесному кварталу Линовского лесничества (у деревни Байки). Год назад на этот факт указывали и специалисты районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Однако Ружанский поселковый совет не принял меры по его устранению.

Складирование коммунальных и строительных отходов установлено в лесном массиве и на прилегающей к нему территории у деревни Детковичи в Барановичском районе. Несанкционированное размещение бытовых отходов, веток, отходов от разборки деревянных сооружений обнаружено за агрогородком Большие Чучевичи в Лунинецком районе.

В ряде случаев в ненадлежащем состоянии содержатся непосредственно полигоны ТБО и подъездные пути к ним. Также установлены факты самовольного занятия земельных участков лесного фонда под контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов и бытовые помещения. Информация о выявленных нарушениях направлена в Брестский облисполком, а также Брестский, Березовский и Пружанский райисполкомы для принятия мер и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.