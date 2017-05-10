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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое третье телевещательное средство массовой информации приняло участие в XIII Национальном конкурсе "Телевершина", итоги которого будут подведены 12 мая. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра информации Беларуси Владимир Рябоволов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, в общей сложности для участия было подано 286 заявок (для сравнения, в 2016 году их было 260). В Беларуси 101 телевещательное СМИ, из них региональных - 71, республиканских - 30. При этом государственной формы собственности - 41, частной - 60. "Так вот, приняли участие 33 телевещательных средства массовой информации. Т.е. каждое третье телевизионное СМИ приняло участие в нашем конкурсе", - заметил Владимир Рябоволов.

Было проведено два заседания организационного комитета, после чего к процессу присоединилась рабочая группа. Состоялось 8 заседаний рабочей группы, где из 286 кандидатов было отобрано 124 проекта. "Они были представлены в жюри для принятия решения", - рассказал замминистра информации.

Церемония награждения победителей XIII Национального телевизионного конкурса "Телевершина" пройдет во Дворце Республики. Главная награда, которая будет вручена, - Гран-при "Телевизионный проект года".

Конкурс проводится по 25 номинациям. Будут озвучены лучшая общественно-политическая программа и лучший ведущий такой программы, лучшие тематическая программа и ведущий. Жюри определит также лучшую еженедельную информационно-аналитическую программу и соответственно лучшего ведущего, лучшие документальный фильм (цикл), ежедневную информационную программу, программу для детей и юношества, культурно-просветительскую, развлекательную программу.

Победителей назовут и в персональных номинациях "Лучший репортер", "Лучший ведущий ежедневной информационной программы", "Лучший ведущий развлекательной программы". В ряде номинаций победа может быть как персональная, так и командная: "Лучший телевизионный продюсер (продюсерская группа)", "Лучший режиссер (режиссерская группа)", "Лучший оператор (операторская группа)", "Лучший сценарист (сценарная группа)".

Кроме того, будут названы лучшие социальная реклама и телевизионный дизайн. Что касается регионального телевидения, оно конкурирует по четырем позициям: лучшие телеведущий, проект, информационная и тематическая программы.

Жюри, в составе которого работали режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, определили по три финалиста в каждой номинации. В конкурсе участвуют отечественные телепрограммы, вышедшие в эфир в 2016 году.

Подготовкой церемонии награждения победителей "Телевершины" в 2017 году занимается ЗАО "Второй национальный канал". Заместитель председателя правления этого телеканала Александр Рыдван рассказал, что финальное шоу обещает стать ярким, выразительным и высокотехнологичным, большое внимание уделяется мультимедийной сценографии. Также организаторы постарались сделать церемонию динамичной, чтобы она впоследствии не занимала много места в эфире. Что же касается сюрпризов, запланировано два оригинальных музыкальных номера.-0-