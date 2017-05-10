Страны СНГ планируют создать общую базу данных об экстремистах

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ планируют создать общую базу данных о террористах, экстремистах и других опасных преступниках. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко перед заседанием совета руководителей пенитенциарных служб государств Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Максименко пояснил, что речь идет о преступниках, которые находятся в местах лишения свободы, освободились или разыскиваются. "Думаю, в течение года у нас получится" - отметил он, говоря о сроках создания базы данных.

Этот вопрос в числе прочих обсуждается сегодня в Минске на заседании совета. Он был создан в 2015 году, сейчас в его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Таджикистан подписал соглашение об образовании Совета и в настоящее время проводит процедуру его ратификации. По словам замдиректора ФСИН, интерес к участию в его работе проявляют не только другие страны СНГ, но и ряд европейских государств, Куба.

Кроме того, участники заседания обсудят ход реализации плана работы совета на 2016 - 2017 годы, его взаимодействие с другими органами отраслевого сотрудничества стран СНГ. В центре внимания будут также предложения совета, которые планируется включить в проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Они направлены на совершенствование сотрудничества подразделений уголовно-исполнительных систем государств Содружества в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности в пенитенциарной сфере.

Члены совета обменяются актуальной информацией и опытом работы в пенитенциарной сфере, утвердят порядок создания и деятельности рабочих групп по своему направлению работы, обсудят вопросы, связанные с совершенствованием механизма передачи осужденных к лишению свободы в государства, гражданами которых они являются, рассмотрят ряд других вопросов.

Совет определяет приоритетные направления взаимодействия в пенитенциарной сфере стран СНГ, координирует практическое сотрудничество, содействует реализации принятых межгосударственных и межправительственных решений в своей области, разрабатывает целевые программы по приоритетным направлениям совместной деятельности и предложения по гармонизации законодательства.-0-