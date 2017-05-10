20 часов на автобусе - и ты на море. Как и за сколько можно уехать из Беларуси в теплые страны

Самый бюджетный вариант уехать к морю — автобус. Цены на билеты, например, в Одессу начинаются от 60 рублей. Куда еще, на чем и за сколько можно съездить отдохнуть в этом сезоне?



Фото: Reuters

На самолете. Билеты в Палангу — 69,15 евро туда-обратно

Самое бюджетное курортное направление на регулярном авиарейсе из Минска — Паланга. Город находится на берегу Балтийского моря. Например, билеты «Белавиа» туда-обратно с вылетом 2 июля и прилетом 13 июля можно купить за 69,15 евро. Самолет летит — 1 час 10 минут. Рейс выполняют по четвергам и воскресеньям, а с 18 июля по 20 августа- еще и по вторникам.

Билеты до Одессы и обратно на рейсы с пересадкой в Киеве у Международных авиалиний Украины на 2−12 июля обойдутся в 198,40 евро.

До побережья Черного моря можно долететь на самолете Минск-Одесса. Билеты туда-обратно белорусской авиакомпании на 2−12 июля обойдутся в 187,21 евро, а у Международных авиалиний Украины с пересадкой в Киеве — 149,86 евро.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Еще один вариант добраться до Черного моря в России — самолет Минск-Сочи. Если сразу покупать билеты туда-обратно, то «Белавиа» предлагает вариант на 2−12 июля за 292,11 евро.

Черное море в Грузии также доступно белорусам, которые привыкли летать прямыми рейсами. Билеты в обе стороны на самолет Минск-Батуми 2 июля — 12 июля у белорусского перевозчика обойдутся в 332,43 евро.

Попасть в Барселону на Средиземное море из Минска тоже можно. Например, «Белавия» предлагает билеты туда-обратно на 2 -12 июля за 470,63 евро. В эти же даты на рейсах Международных авиалиний Украины с пересадкой в Киеве билеты обойдутся в 442,89 евро. У испанского лоукоста Vueling билет на 30 июля из Минска в Барселону стоит от 154,99 евро, обратно на 6 августа — 254,99 евро.

Из белорусской столицы летают регулярные рейсы на Кипр в Ларнаку. Билеты в обе стороны у белорусского авиаперевозчика на рейсы 1−12 июня стоят 531,46 евро.

Также из Минска можно добраться на прямом самолете до Рима, а оттуда меньше чем за час доехать на электричке до моря. В Рим из Минска без пересадок летает только «Белавиа». Билеты туда-обратно на 1−12 июля стоят 430,39 евро. Если лететь с пересадкой, то есть вариант у Международных авиалиний Украины на эти же даты за 344,20 евро.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Добраться до Балтийского моря можно, сначала долетев из Минска до Риги, а затем доехав до Юрмалы. Расстояние до курорта от столицы Латвии — 43 км. Билеты «Белавиа» до Риги туда-обратно 1−12 июля стоят 215,55 евро. У авиакомпании AirBaltic сейчас доступны билеты на те же даты за 233,98 евро.

Среди чартерных рейсов, которые заказывают туроператоры, в этом году несколько новинок: самолеты из Минска в Тирану (Албания), Триест (Италия) и Кавалу (Греция). Кроме этого в это году возобновят чартерные перевозки в Бодрум в Турции.

На поезде. Билеты на побережье Черного моря от 107,02 рублей

Добраться на поезде из Беларуси можно до городов на Черном и Азовском морях.

К побережью Азовского в этом сезоне железная дорога запустила новый маршрут — Минск-Бердянск. Воспользоваться им можно с 4 июня по 30 августа по четным числам. Отправление из Минска в 07.44, прибытие в Бердянск — на следующий день в 15.35. На сайте БелЖД билет в одну сторону в плацкартном вагоне стоит 117,63 рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Добраться до Азовского моря также можно на поезде Минск-Новоалексеевка. Плацкартный билет обойдется в 116,90 рублей, а купе — 186,58 рублей.

Самый дешевый способ доехать по железной дороге до украинского побережья Черного моря — на поездах Барановичи-Херсон или Минск-Одесса. Плацкарт из столицы стоит 107,02 рублей, купе — 171,24 рублей.

К Черноморскому побережью России можно доехать на поезде Минск-Адлер. В зависимости от поезда билеты будут стоить в плацкарт 185,90 — 224,31 рублей, купе — 302,92 — 385,46 рублей. Еще один маршрут к этому же побережью — Минск-Анапа. На этот поезд билет в плацкарт обойдется в 183,74 — 203,98 рубля, купе — 299,76 рублей.

Также на поезде можно съездить к Черному Морю в Болгарию. Поезд Минск-Варна идет через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. В Беларуси помимо Минска он останавливается в Барановичах и Лунинце. Всего в пути — 42 часа 24 минуты. Билет для взрослого в одну сторону в купе стоит 243,64 рубля, для детей от 4 до 12 лет — 147,28 рублей, дети до 4 лет могут ехать бесплатно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На поезде из Минска можно добраться до Балтийского моря, правда, в Риге придется пересесть на другой транспорт до Юрмалы. Билеты же на сам поезд Минск-Рига в плацкартном вагоне стоят — 80,40−83,76 рублей, купе — 129,49 рублей, СВ — 216,73 рублей.

На автобусе. Билет в Одессу — от 60 рублей

Добраться на море из Минска можно и на автобусе. Например, на сайте предприятия «Минсктранс» билет по маршруту Минск-Бердянск (перевозчик компания «Визит-Тур») стоит 73,5 рублей. Бердянск находится на берегу Азовского моря. Автобус из Минска идет чуть больше 23 часов.

У того же перевозчика есть рейс Минск-Одесса. Билет стоит 68 рублей, у «Украинских линий» — 72 рубля в одну сторону и 137 рублей, если брать еще и обратный билет. У перевозчика Ecolines билет до Одессы обойдется в 60 рублей. Между Минском и Одессой около 1040 км, автобус едет около 19 часов в зависимости от рейса.



Фото: Reuters

До побережья Черного моря в Болгарии можно доехать на автобусе Ecolines по маршруту Минск-Варна за 156 рублей. В пути турист проведет 36 часов 55 минут.

Добраться до Черноморских курортов в России на автобусе предлагают несколько частных перевозчиков и туристические компании. Например, у SeaBus билет до Анапы будет стоить 70 долларов плюс 40 рублей для взрослого. Время в пути — 35−38 часов.

Из Минска до Риги можно добраться на автобусе «Минсктранса» за 35 рублей, у Ecolines — 44 рубля. Минимальное количество времени в пути по такому маршруту — от 8 часов 50 минут. Но в этом случае опять же придется добираться до Балтийского побережья в Юрмале.

На стыковочном рейсе «Минсктранса» можно добраться и до Паланги. Билет по маршруту из Минска обойдется в 57 рублей.