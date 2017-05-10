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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается в южных районах Беларуси 12 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему югу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью ожидается неустойчивый слабый, днем - восточный 4-9 м/с, по юго-западу порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем прогнозируется 10-16 градусов выше нуля, в южных районах ночью будет плюс 1 - плюс 4, днем - 17-18 градусов тепла.-0-

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