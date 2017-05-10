Логотипы к 950-летию столицы разработали дизайнеры госпредприятия «Минскреклама». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Создано четыре вида логотипов. Каждый из них предназначен для различных сфер применения.

— Наши дизайнеры придумали 12 вариантов логотипов к юбилею столицы. В основе — синий цвет, цвет городского герба. Все эскизы были переданы в Мингорисполком на согласование. Выбрано 4 варианта, которые будут использоваться как в наружном оформлении города, так и в торговле, на этикетках различной продукции, — рассказывает начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Сергей Дугин.

По его словам, в наружном оформлении столицы — на плакатах, бигбордах и других декоративных элементах — будет красоваться логотип, на котором изображены знаковые объекты городской архитектуры и герб Минска.





Торговые организации для красочного оформления ценников, бейджей продавцов смогут использовать вот такой логотип:





Для сувенирной продукции, например изготовления магнитиков, подойдет вариант с городской ратушей и салютом.





Создан логотип и в ретро-стиле со старым Минском. Он исполнен в двух вариантах, которые можно будет увидеть на различной продукции. Также их смогут использовать и торговые организации.









— Логотипы — это лишь малая часть проекта по декоративно-тематическому оформлению Минска к празднованию 950-летия, — отмечает Дугин. — Сейчас мы только начинаем работать над концепцией украшения города к юбилею, который будет отмечаться в сентябре.