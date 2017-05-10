ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Телевершина" подтверждает высокий уровень белорусского телевидения - эксперт

11.05.2017 12:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Национальный конкурс "Телевершина" подтверждает высокий уровень белорусского телевидения. Такое мнение высказал сегодня журналистам заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ Вячеслав Булацкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вячеслава Булацкого, профессиональный уровень национального телевидения и отдельных участников конкурса сопоставим с теми тенденциями, которые существуют в мире.

"Что касается представленных работ, радует то, что наши телевизионщики участвуют активно, причем не только национальные каналы уделяют внимание этому конкурсу, но и региональное телевидение подтягивается к этой планке", - заметил завкафедрой Института журналистики. Он убежден: с появлением "Беларусь 4" областные компании получили дополнительные возможности для наращивания собственного контента и работы в эфире. Это, в свою очередь, сказалось и на качестве. "Мы получили возможность развивать некоторые виды вещания. Это утренние, общественно-политические, культурно-просветительские программы", - уточнил он.

Кроме того, Вячеслава Булацкого порадовала тенденция развития детского и юношеского вещания. "В этом году наблюдается заметный прорыв - возросло количество представленных по этой номинации работ, увеличилось число телекомпаний, которые их создают, качество заметно выросло, - рассказал он. - Это достаточно яркая тенденция, которая в лучшую сторону отличает развитие нашего национального телевидения".

Приятной неожиданностью, по словам эксперта, стало расширение участников в номинации "Лучшая культурно-просветительская программа". "Единственное замечание рабочей группы - к сожалению, региональные телеканалы не всегда внимательно относятся к отбору претендентов в этой номинации. Такое ощущение, что некоторые из них все передачи, созданные на эту тему, представили на национальный конкурс. Хотелось бы, чтобы на местах отбор был более жестким, внимательным", - прокомментировал Вячеслав Булацкий эту ситуацию.

Одно из замечаний, которое он высказал в адрес оргкомитета национального конкурса, - необходимо каким-то образом дифференцировать номинацию, в которой определяется лучшая тематическая программа. "Само название номинации говорит о том, что в нее можно представлять программы всего спектра проблематики - от общественно-политического до развлекательного. Это в какой-то степени затрудняет работу членов жюри и рабочей группы. Следует подумать и, может быть, разделить как-то эту номинацию", - добавил Вячеслав Булацкий.

Церемония награждения победителей XIII Национального телевизионного конкурса "Телевершина" пройдет во Дворце Республики 12 мая. Конкурс проводится по 25 номинациям, главная награда - Гран-при "Телевизионный проект года".

Всего для участия было подано 286 работ.

Подготовкой церемонии награждения победителей "Телевершины" занимается ЗАО "Второй национальный канал".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Вячеслава Булацкого, профессиональный уровень национального телевидения и отдельных участников конкурса сопоставим с теми тенденциями, которые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минскэнерго: отключение горячей воды в столице переносится на 15 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика