11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Национальный конкурс "Телевершина" подтверждает высокий уровень белорусского телевидения. Такое мнение высказал сегодня журналистам заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ Вячеслав Булацкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вячеслава Булацкого, профессиональный уровень национального телевидения и отдельных участников конкурса сопоставим с теми тенденциями, которые существуют в мире.

"Что касается представленных работ, радует то, что наши телевизионщики участвуют активно, причем не только национальные каналы уделяют внимание этому конкурсу, но и региональное телевидение подтягивается к этой планке", - заметил завкафедрой Института журналистики. Он убежден: с появлением "Беларусь 4" областные компании получили дополнительные возможности для наращивания собственного контента и работы в эфире. Это, в свою очередь, сказалось и на качестве. "Мы получили возможность развивать некоторые виды вещания. Это утренние, общественно-политические, культурно-просветительские программы", - уточнил он.

Кроме того, Вячеслава Булацкого порадовала тенденция развития детского и юношеского вещания. "В этом году наблюдается заметный прорыв - возросло количество представленных по этой номинации работ, увеличилось число телекомпаний, которые их создают, качество заметно выросло, - рассказал он. - Это достаточно яркая тенденция, которая в лучшую сторону отличает развитие нашего национального телевидения".

Приятной неожиданностью, по словам эксперта, стало расширение участников в номинации "Лучшая культурно-просветительская программа". "Единственное замечание рабочей группы - к сожалению, региональные телеканалы не всегда внимательно относятся к отбору претендентов в этой номинации. Такое ощущение, что некоторые из них все передачи, созданные на эту тему, представили на национальный конкурс. Хотелось бы, чтобы на местах отбор был более жестким, внимательным", - прокомментировал Вячеслав Булацкий эту ситуацию.

Одно из замечаний, которое он высказал в адрес оргкомитета национального конкурса, - необходимо каким-то образом дифференцировать номинацию, в которой определяется лучшая тематическая программа. "Само название номинации говорит о том, что в нее можно представлять программы всего спектра проблематики - от общественно-политического до развлекательного. Это в какой-то степени затрудняет работу членов жюри и рабочей группы. Следует подумать и, может быть, разделить как-то эту номинацию", - добавил Вячеслав Булацкий.

Церемония награждения победителей XIII Национального телевизионного конкурса "Телевершина" пройдет во Дворце Республики 12 мая. Конкурс проводится по 25 номинациям, главная награда - Гран-при "Телевизионный проект года".

Всего для участия было подано 286 работ.

Подготовкой церемонии награждения победителей "Телевершины" занимается ЗАО "Второй национальный канал".-0-