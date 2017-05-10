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Новые подходы к заказу кадров с 2018 года станут основой для контрольных цифр приема в Беларуси

11.05.2017 12:59 — Новости Общества | БелТА  
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольные цифры приема с 2018 года будут формироваться на основе новых подходов к заказу кадров. Об этом сегодня шла речь на заседании коллегии Министерства образования в Орше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Контрольные цифры приема по конкретным специальностям, рабочим профессиям в вузы, средние специальные и профессионально-технические учебные заведения уже со следующего года будут формироваться на основе новых подходов к заказу кадров, проинформировал министр образования Игорь Карпенко. Новации коснутся не только бюджетной, но и платной формы. Минобразования намерено коренным образом пересмотреть подходы к формированию заказа на подготовку кадров. Пока министерство не только отвечает за подготовку специалистов, но и выступает в роли заказчика кадров.

Новую концепцию заказа кадров создает рабочая группа, куда помимо представителей Минобразования входят специалисты Министерства труда и социальной защиты, Минэкономики - главных ведомств в прогнозировании потребности в кадрах в отдельных отраслях и социальной сфере.

Открывая заседание коллегии, министр один из акцентов сделал на необходимости совершенствования образовательной системы. Он напомнил о необходимости пересмотреть учебные программы и содержание учебников, разобраться с нагрузкой на школьников. Для этого уже созданы специальные рабочие группы, к их работе активно привлекаются учителя-практики.

На коллегии также рассматриваются перспективы системы образования Оршанского района, в которую входят 116 учреждений, более 3,5 тыс. педагогических работников. Отмечается, что для ее развития есть существенные резервы. Так, предстоит значительно укрепить материальную базу, повысить эффективность работы кадров. В результате это должно позволить выйти на более высокий качественный уровень обучения и воспитания учащихся.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Контрольные цифры приема по конкретным специальностям, рабочим профессиям в вузы, средние специальные и профессионально-технические учебные заведения уже со...

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