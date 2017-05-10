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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потепление ожидается в Беларуси в выходные, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"На этой неделе погода вернула нас в начало апреля. Вторжение арктического воздуха привело к понижению температурного режима. Среднесуточные температуры уже двое суток на 7-11 градусов ниже климатической нормы. И хотя в предстоящие выходные погода улучшится и станет теплее, температурный фон все равно будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы", - сказала синоптик.

В пятницу, 12 мая, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему югу страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью понизится до нуля - минус 5 градусов, так что на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Днем температура составит 10-16 градусов выше нуля. В южных районах будет теплее: ночью - плюс 1-4, днем воздух прогреется до 17-18 градусов тепла.

В предстоящие выходные, 13-14 мая, погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь 13 мая в юго-восточных районах скажется влияние фронтального раздела, смещающегося по территории Украины. В субботу будет преимущественно без осадков, лишь в крайних юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 2 по северо-востоку до плюс 8 градусов по юго-западу, днем - 11-18 градусов тепла. В воскресенье будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 6 градусов, по югу - плюс 7-8. Днем воздух прогреется до 13-20 градусов тепла.

В понедельник, 15 мая, будет тепло и преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от минус 2 по востоку до плюс 7 градусов по западу, днем - 16-23 градусов тепла.

Во вторник, 16 мая, под влиянием атмосферного фронта ночью в отдельных районах Беларуси, днем по юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 10-17 градусов тепла.

В среду, 17 мая, территория Беларуси окажется под влиянием скандинавского антициклона. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до 12-19 градусов тепла.-0-

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