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В Крулевщизне взорвали водонапорную башню

11.05.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Водонапорную башню снесли в Крулевщизне с помощью направленного взрыва. Избавиться от неэксплуатируемого объекта Докшицкому ЖКХ помогли специалисты пожарного аварийно- спасательного отряда «Витязь», сообщает Витебское областное управление МЧС.

Руководство Докшицкого ЖКХ обратилось за помощью к спасателям в марте. Ввиду проведения работ по установке станции обезжелезования возникла острая необходимость снести неэсплуатируемую водонапорную башню в населенном пункте Крулевщизна. Подготовительные работы велись в течении 4 дней, башню же взорвали 6 мая.

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Видео: МЧС Витебск

Как отмечают специалисты, на сегодняшний день это наиболее экономичный и безопасный способ сноса неэксплуатируемых объектов.

В 2016 году работники отряда провели снос 6 зданий и сооружений. В этом году уже дважды понадобилась помощь взрывотехников. В апреле месяце во время весеннего ледохода освобождали мост ото льда через реку Черница в Лиозненском районе, чтобы не повредились несущие конструкции.

 
Теги: Витебск
 
 
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Подготовительные работы велись в течении 4 дней, башню же взорвали 6 мая.

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