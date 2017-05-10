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Бывший зампред по идеологии Осиповичского райисполкома "заминировал" местные РОВД и КГБ

11.05.2017 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Уголовное дело за ложное сообщение о минировании возбудили в отношении бывшего заместителя председателя Осиповичского райисполкома Александра Шавлюги. Он «заминировал» местные здания РОВД и КГБ.


Александр Шавлюга — крайний справа. Фото: «Асіповіцкі край»

Сообщения о якобы заминированных зданиях РОВД и КГБ в Осиповичах поступило 22 апреля. Взрывчатых веществ не обнаружили, «минера» вычислили.

— Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего неработающего жителя Осиповичей, — рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. — Выясняются детали произошедшего, мотивы подозреваемого.

В том числе следствие выясняет, был ли «минер» в момент звонка пьян.

Как выяснилось, звонивший — бывший зампред Осиповичского райисполкома. Александр Шавлюга курировал вопросы идеологии, молодежной политики, СМИ. Когда его уволили, оперативно выяснить не удалось. На сайте исполкома на момент публикации Шавлюги среди сотрудников исполкома нет. На сайте ОО «Белорусский фонд мира» он числится как председатель Осиповичской районной организации объединения.

 
 
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