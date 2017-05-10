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СК об аварии на Солтыса в Минске: водителя заключат под стражу

11.05.2017 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Следователи будут ходатайствовать перед прокурором о заключении водителя, который совершил смертельное ДТП на улице Солтыса в Минске, под стражу, сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

СК об аварии на Солтыса в Минске: водителя заключат под стражу
© Фото: СК Беларуси
СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав

Резонансная авария в Минске произошло около 22:00 в воскресенье 7 мая: BMW на пешеходном переходе сбил женщину и ее дочь, а затем протаранил троллейбус. От полученных травм 33-летняя минчанка погибла, ребенка госпитализировали. По предварительной информации, 30-летний мужчина, житель Пинска, который управлял машиной, и трое пассажиров автомобиля были пьяны. Все они также получили в аварии травмы и были помещены в больницу.

"Следствие сегодня будет ходатайствовать перед прокурором о применении в отношении подозреваемого в деле о наезде на женщину и ребенка на улице Солтыса в Минске меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что степень опьянения водителя BMW и пассажиров машины – около двух промилле у каждого. "Точные цифры будут установлены после получения соответствующего заключения экспертов", – сообщила представитель СК.

Как ранее стало известно, житель Пинска, находившийся за рулем машины, не умел водительского удостоверения – права он никогда не получал. Кроме того, ранее данный молодой человек  был неоднократно судим.


 
Теги: Минск
 
 
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Следствие еще не получило данных от экспертов, сколько промилле алкоголя было в крови у водителя.

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