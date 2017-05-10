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СК об аварии на Солтыса в Минске: водителя заключат под стражу
11.05.2017 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. Следователи будут ходатайствовать перед прокурором о заключении водителя, который совершил смертельное ДТП на улице Солтыса в Минске, под стражу, сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
© Фото: СК Беларуси
Резонансная авария в Минске
"Следствие сегодня будет ходатайствовать перед прокурором о применении в отношении подозреваемого в деле о наезде на женщину и ребенка на улице Солтыса в Минске меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Гончарова.
Она также уточнила, что степень опьянения водителя BMW и пассажиров машины – около двух промилле у каждого. "Точные цифры будут установлены после получения соответствующего заключения экспертов", – сообщила представитель СК.
Как ранее стало известно, житель Пинска, находившийся за рулем машины, не умел водительского удостоверения –
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Следствие еще не получило данных от экспертов, сколько промилле алкоголя было в крови у водителя.
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