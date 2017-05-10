|
На улице Богдановича перенесут остановки для автобусов и троллейбусов
11.05.2017 13:06 — Новости Общества | Tut.by
С 22 мая изменяется схема движения на пересечении улицы М. Богдановича и проспекта Машерова. Из-за этого перенесут остановки общественного транспорта,
Для автобусных маршрутов № 38, 91, 1053-тк, 1146-тк, 1153-тк, 1346-тк и троллейбусных № 37, 46, 53 остановочные пункты «Проспект Машерова» по улице Богдановича перенесут за пересечение с проспектом.
Так, при движении в сторону площади Бангалор — к магазину «Сделай сам». А при движении в сторону Немиги — к пивзаводу «Аливария».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 22 мая на перекрестке изменится схема движения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии