На улице Богдановича перенесут остановки для автобусов и троллейбусов

С 22 мая изменяется схема движения на пересечении улицы М. Богдановича и проспекта Машерова. Из-за этого перенесут остановки общественного транспорта, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Для автобусных маршрутов № 38, 91, 1053-тк, 1146-тк, 1153-тк, 1346-тк и троллейбусных № 37, 46, 53 остановочные пункты «Проспект Машерова» по улице Богдановича перенесут за пересечение с проспектом.

Так, при движении в сторону площади Бангалор — к магазину «Сделай сам». А при движении в сторону Немиги — к пивзаводу «Аливария».