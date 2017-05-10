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Белэнерго: похолодание в Беларуси не повлияло на работу энергосистемы

11.05.2017 13:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Понижение температуры в Беларуси и возможное при этом активное использование гражданами электронагревательных приборов не повлияло на режим работы сетей, сообщил Sputnik в четверг начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

Белэнерго: похолодание в Беларуси не повлияло на работу энергосистемы
© Sputnik / Сергей Лескеть
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Похолодание в Беларусь пришло в понедельник 8 мая: температура днем местами не поднималась выше +10°С. При этом в среду и четверг в ряде регионов прошел мокрый снег.

"Понижение температуры воздуха и возможное применение нагревательных приборов населением не повлияло на режим работы электросетей", – сказал Мальков.

Он также отметил, что сети энергоснабжающих организаций рассчитаны на повышенную нагрузку, но сейчас даже не отмечается ее существенного роста. 

В Белэнерго напомнили гражданам, что использовать бытовые нагревательные приборы нужно в строгом соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Как ранее сообщили Sputnik в Гидромете, уже в ближайшее время погода в Беларуси начнет улучшаться: будет постепенно теплеть, а осадки прекратятся. По данным синоптиков, ожидается, что уже в понедельник 15 мая местами по стране воздух прогреется до +23°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Энергетики констатируют, что потребление электричества с приходом в страну холодов не увеличилось.

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