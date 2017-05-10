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54-летний токарь угрожал семье самодельным взрывным устройством

11.05.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 9 мая в милицию позвонил молодой человек, который рассказал, что его отец в квартире жилого дома по улице Каменногорской, угрожает семье предметом, внешне напоминающим гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Прибывшие на место вызова сотрудники милиции задержали пьяного 54-летнего минчанина.

При осмотре квартиры были обнаружены три металлических предмета, внешне напоминающие взрывные устройства.

«Прибывшей саперно-пиротехнической группой в/ч 5448 было установлено, что обнаруженные предметы предположительно являются самодельными взрывными устройствами, так как одним из веществ, находящихся внутри, является порох. По изъятым предметам назначена экспертиза», — рассказали в милиции и отметили, что задержанный работает токарем.

Выяснилось, что между задержанным 54-летним мужчиной, его бывшей супругой и сыном произошел конфликт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 186 (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Беларуси. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

 
 
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Специалисты установили, что обнаруженные предметы, похожие на гранаты, предположительно являются самодельными взрывными устройствами, так как одним из веществ,...

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