54-летний токарь угрожал семье самодельным взрывным устройством

Днем 9 мая в милицию позвонил молодой человек, который рассказал, что его отец в квартире жилого дома по улице Каменногорской, угрожает семье предметом, внешне напоминающим гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Прибывшие на место вызова сотрудники милиции задержали пьяного 54-летнего минчанина.

При осмотре квартиры были обнаружены три металлических предмета, внешне напоминающие взрывные устройства.

«Прибывшей саперно-пиротехнической группой в/ч 5448 было установлено, что обнаруженные предметы предположительно являются самодельными взрывными устройствами, так как одним из веществ, находящихся внутри, является порох. По изъятым предметам назначена экспертиза», — рассказали в милиции и отметили, что задержанный работает токарем.

Выяснилось, что между задержанным 54-летним мужчиной, его бывшей супругой и сыном произошел конфликт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 186 (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Беларуси. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.