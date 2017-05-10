КИЕВ, 11 мая – Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) не будет применять санкции к певцу Кристиану Костову, представителю Болгарии на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в 2014 году посещал Крым, сообщили в четверг украинские СМИ.

Российская певица Юлия Самойлова не смогла принять участие в "Евровидении-2017": ей запретили въезд в страну за посещение Крыма после того, как полуостров официально стал частью России.

Как стало известно в день второго полуфинала "Евровидения", один из фаворитов конкурса – представляющий Болгарию москвич Кристиан Костов – также был в Крыму в 2014 году: видео выступления артиста опубликовали на видеохостинге YouTube.

Однако, в отличие от Самойловой, к Костову санкции со стороны СБУ приняты не будут – в службе в ответ на вопрос украинского СМИ "Обозреватель" отметили, что певец посещал полуостров до принятия закона, запрещающего это делать не через украинские пункты пропуска.

"Решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБ Украины", – заявила также в четверг пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Костов уже находится в Киеве, а вечером 17-летний артист выступит во втором полуфинале "Евровидения". Согласно прогнозам букмекеров, представитель Болгарии может занять место в тройке лидеров конкурса в текущем году.

Беларусь на "Евровидении" представит группа NaviBand, коллектив также участвует во втором полуфинале и планирует попасть в финальную часть конкурса.