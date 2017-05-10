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СБУ не накажет болгарского участника "Евровидения" за посещение Крыма
11.05.2017 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 11 мая – Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) не будет применять санкции к певцу Кристиану Костову, представителю Болгарии на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в 2014 году посещал Крым, сообщили в четверг украинские СМИ.
Российская певица Юлия Самойлова не смогла принять участие в "Евровидении-2017":
Как стало известно в день второго полуфинала "Евровидения", один из фаворитов конкурса – представляющий Болгарию москвич Кристиан Костов – также был в Крыму в 2014 году: видео выступления артиста опубликовали на видеохостинге YouTube.
Однако, в отличие от Самойловой, к Костову санкции со стороны СБУ приняты не будут – в службе в ответ на вопрос украинского СМИ "Обозреватель" отметили, что певец посещал полуостров до принятия закона, запрещающего это делать не через украинские пункты пропуска.
"Решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБ Украины", – заявила также в четверг пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Костов уже находится в Киеве, а вечером 17-летний артист выступит во втором полуфинале "Евровидения". Согласно прогнозам букмекеров, представитель Болгарии может занять место в тройке лидеров конкурса в текущем году.
Беларусь на "Евровидении" представит группа NaviBand, коллектив также участвует во втором полуфинале и планирует попасть в финальную часть конкурса.
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Кристиан Костов был в Крыму после того, как он стал частью РФ, однако до принятия в Украине закона, запрещающего ездить на полуостров.
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