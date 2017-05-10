Минчане до 15 мая останутся с горячей водой, у гомельчан уже отключают

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Минчан порадовало решение водоканала не отключать воду до окончания холодов, свою благодарность жители города выразили публично в социальных сетях.

Ранее планировалось, что отключение горячей воды в столице начнется 10 мая. Однако из-за погодных условий отключение горячего водоснабжения было перенесено на 15 мая . Между тем, о горячей воде минчане принялись слагать едва ли не стихи.

Горячая вода! Очей очарованье! — ничего дельного (@optovoloknope) 11 мая 2017 г.

Впрочем, белорусы ожидаемо уже подготовились стойко принять неизбежное и смириться с отсутствием горячей воды.

Откровенно говоря, горячая вода и хороший кофе — все что нужно цивилизованному человеку. Остальное — роскошь) — Михаил Воронцов (@Cutie_Mikle) 10 мая 2017 г.

К отключению горячей воды белорусы привыкли, но только в теплую погоду.

@Veterrr Но у нас же есть холодная вода — директор робота (@23bender) 10 мая 2017 г.

Кстати, а россияне в соцсетях радуются не так активно — в некоторых районах горячую воду все же отключили, и этим скорбным фактом пользователи не преминули поделиться с "Твиттером".

не поняла, куда делась горячая вода и почему мы не встретились с ней утром в душе — REhEX (@SlonicTasha) 11 мая 2017 г.

Тем временем в Гомеле не планируют по примеру Минска изменять график отключения горячего водоснабжения в жилых домах. Как сообщает гомельский корреспондент Sputnik, сегодня по графику отключили горячую воду в домах, которые обслуживает Западный участок тепловых сетей.