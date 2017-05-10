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Минчане до 15 мая останутся с горячей водой, у гомельчан уже отключают

11.05.2017 15:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Минчан порадовало решение водоканала не отключать воду до окончания холодов, свою благодарность жители города выразили публично в социальных сетях.

Ранее планировалось, что отключение горячей воды в столице начнется 10 мая. Однако из-за погодных условий отключение горячего водоснабжения было перенесено на 15 мая. Между тем, о горячей воде минчане принялись слагать едва ли не стихи.

Впрочем, белорусы ожидаемо уже подготовились стойко принять неизбежное и смириться с отсутствием горячей воды.

К отключению горячей воды белорусы привыкли, но только в теплую погоду.

Кстати, а россияне в соцсетях радуются не так активно — в некоторых районах горячую воду все же отключили, и этим скорбным фактом пользователи не преминули поделиться с "Твиттером".

Тем временем в Гомеле не планируют по примеру Минска изменять график отключения горячего водоснабжения в жилых домах. Как сообщает гомельский корреспондент Sputnik, сегодня по графику отключили горячую воду в домах, которые обслуживает Западный участок тепловых сетей.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Отключать горячую воду в Минске пока не будут, городские власти приняли решение дождаться, когда потеплеет.

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