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Минчане до 15 мая останутся с горячей водой, у гомельчан уже отключают
11.05.2017 15:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Минчан порадовало решение водоканала не отключать воду до окончания холодов, свою благодарность жители города выразили публично в социальных сетях.
Ранее планировалось, что отключение горячей воды в столице начнется 10 мая. Однако
Впрочем, белорусы ожидаемо уже подготовились стойко принять неизбежное и смириться с отсутствием горячей воды.
К отключению горячей воды белорусы привыкли, но только в теплую погоду.
Кстати, а россияне в соцсетях радуются не так активно — в некоторых районах горячую воду все же отключили, и этим скорбным фактом пользователи не преминули поделиться с "Твиттером".
Тем временем в Гомеле не планируют по примеру Минска изменять график отключения горячего водоснабжения в жилых домах. Как сообщает гомельский корреспондент Sputnik, сегодня по графику отключили горячую воду в домах, которые обслуживает Западный участок тепловых сетей.
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Отключать горячую воду в Минске пока не будут, городские власти приняли решение дождаться, когда потеплеет.
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