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В Беларуси упростят процедуру аттестации педкадров

11.05.2017 15:41 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси упростят процедуру аттестации педкадров
Игорь Карпенко. Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упростят процедуру аттестации педагогических кадров. Это предусмотрено постановлением Министерства образования, которое подписал сегодня в Орше на заседании коллегии ведомства его руководитель Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На коллегии обсуждались изменения и дополнения в инструкцию о порядке проведения аттестации педагогических работников системы образования (кроме педработников из числа профессорско-преподавательского состава). Поправки нацелены на упрощение этой процедуры.

Так, отменена обязательная аттестация на подтверждение высшей квалификационной категории, а также квалификационной категории "учитель-методист". Исключение сделали для случаев, когда работник снизил уровень своей работы или у него был более чем двухлетний перерыв в работе на педагогических должностях.

Сократилось количество квалификационных комиссий, которые принимают экзамен при прохождении аттестации. Областные и Минский городской институт развития образования получили право принимать экзамен при присвоении высшей квалификационной категории.

Педработники с дипломом магистра или исследователя теперь могут получить вторую квалификационную категорию без учета стажа работы на должности. Кроме того, больше не ограничивается срок подачи заявлений о присвоении квалификационной категории.

На коллегии Минобразования обсуждались сегодня основные направления совершенствования образовательной системы, в том числе пересмотр учебных программ и содержания учебников, внедрение новых подходов при формировании заказа на подготовку кадров. Рассматривались также перспективы системы образования Оршанского района, в которую входят 116 учреждений, более 3,5 тыс. педагогических работников. Отмечалось, что для ее развития есть существенные резервы. Так, предстоит значительно укрепить материальную базу, повысить эффективность работы кадров. В результате это должно позволить выйти на более высокий качественный уровень обучения и воспитания учащихся.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На коллегии обсуждались изменения и дополнения в инструкцию о порядке проведения аттестации педагогических работников системы образования (кроме педработников...

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