Физлицам следует до 1 июля проинформировать банки о новых реквизитах получателей денежных переводов - Нацбанк

Татьяна Сусло

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физическим лицам следует до 1 июля 2017 года проинформировать банки о новых реквизитах получателей денежных переводов в формате IBAN. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник управления регулирования безналичных расчетов главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Татьяна Сусло.

Она пояснила, что гражданину - клиенту банка номер счета IBAN необходим, чтобы заполнить платежное поручение при переводе денежных средств за границу (в страны Европейского союза) и внутри республики. При этом гражданин должен располагать информацией не только о своем номере счета в этом формате, но и о номере счета бенефициара для оформления платежного поручения.

Особенно это актуально для постоянно действующих платежных поручений, которые применяются физическими лицами с целью осуществления переводов постоянного характера, добавила начальник управления. В основном такие платежи применяются при расчетах в белорусских рублях. Они включают в себя платежи за коммунальные услуги, по банковским кредитам и др. "Физические лица должны до 1 июля представить в банк номера счетов получателей платежа в формате IBAN. Если физическое лицо не представит в обслуживающий банк заявление на изменение реквизитов получателей в постоянно действующих платежных поручениях, то банк прекратит исполнение таких поручений начиная с этой даты", - подчеркнула Татьяна Сусло.

Представитель Нацбанка привела пример, когда кредит получен в Беларусбанке, но выплачивается через другой банк. В этом случае кредитозаемщику необходимо в обязательном порядке обратиться в Беларусбанк и оформить заявление с указанием нового реквизита. "В случае если клиент осуществляет платежи в системе ЕРИП, то может не беспокоиться, поскольку система сама отработает новые реквизиты с поставщиками услуг и списанные средства будут зачислены по назначению. В основном необходимость посещения клиентами банков и оформления заявления касается платежей, которые не находятся в системе ЕРИП и не являются платежами того банка, в котором клиент оформил постоянно действующие платежные поручения", - проинформировала она.

Что касается услуги интернет-банкинга, то в этом случае также не потребуются дополнительные действия, поскольку в основном все услуги оплачиваются посредством системы ЕРИП. Однако если клиент хочет выполнить разовый платеж, в котором сам должен указать номер счета, банк, в который он перечисляет денежные средства, то в этой ситуации необходимо будет указать новые реквизиты.

Татьяна Сусло рассказала алгоритм действий при получении физическими лицами переводов из-за границы: они также должны проинформировать отправителей о своих новых счетах в формате IBAN. Получить денежные средства из-за границы гражданин может как на открытый им в банке счет (IBAN), так и без его открытия. Независимо от того, сообщил или нет гражданин своему контрагенту информацию о новом номере счета, поступающие с 4 июля 2017 года в его пользу денежные средства будут зачислены банком на новый счет. Если расчеты осуществляются посредством банковской платежной карты либо ее реквизитов, которые остаются неизменными, номер счета знать необязательно.

В случае если человек не может прийти в банк и написать заявление лично, это можно сделать по почте или через интернет-ресурс банка.

Начальник управления также отметила, что физическим лицам, по заявлению которых возбуждено исполнительное производство, необходимо обратиться в орган принудительного исполнения для информирования судебного исполнителя о новых банковских счетах, на которые после 4 июля 2017 года должны быть направлены денежные средства, взысканные с должника в рамках исполнительного производства.

Как сообщалось, с 4 июля 2017 года Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022. IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении.-0-