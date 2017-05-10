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Погода в Могилеве побила рекорд 45-летней давности

11.05.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В ночь на 11 мая погода побила температурный рекорд 1972 года, сообщили в областном гидрометеоцентре. По словам синоптиков, тогда в Могилеве было -2,8 °С. А накануне ночью столбики термометров в областном центре опустились до отметки -3,3 °С.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С утра 11 мая в Могилеве и некоторых районах области шел майский снег, который временами был очень интенсивный, падал хлопьями.

Нынешнее похолодание и снег принесли в регион атмосферные фронты с Балтийского моря. В ночь на 12 мая по области еще ожидается до -4 °С. А затем в регионе немного потеплеет.

Уже в субботу днем возможны грозы. Ветер — северо-восточный, 4−9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в ночь на субботу составит ночью -2... +3 °С, днем по области — +9... +14°С.

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А Минске второй день подряд метет метель. В мае">так выглядит майская снежная метель в Минске — столицу засыпает второй день подряд.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В ночь на 12 мая все еще будут заморозки.

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