Гостями интеллектуального клуба Светланы Алексиевич станут писатель Сорокин и фотограф Артюс-Бертран

Гостями интеллектуального клуба «Светлана Алексиевич приглашает» станут российский писатель Владимир Сорокин и французский документалист и фотограф Янн Артюс-Бертран.

В понедельник, 29 мая, в интеллектуальном клубе нобелевского лауреата пройдет встреча с писателем Владимиром Сорокиным. Тема — «Жестокая словесность».



Фото: ru-sorokin.livejournal.com

Владимир Сорокин — русский писатель, сценарист, драматург, один из наиболее ярких представителей концептуализма и соц-арта в русской литературе. Автор десяти романов, а также ряда повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат премий Андрея Белого, «НОС», «Большая книга» и других. Книги переведены на десятки языков.

Роман-скандал «Голубое сало» (2009 г.), который критики сравнивали с лучшими произведениями Жана Жене и Уильяма Берроуза, принес его автору статус «живого классика» современной нонконформистской прозы. Криминальная мистерия любви и смерти написана на «новоязе» антиутопической компьютерной эры. Еще у Сорокина в русской литературе прочно утвердилась репутация провидца. Его фантазии угрожающе воплощаются в жизнь: так было с его ранней повестью «День опричника», где писатель за восемь лет до продуктового эмбарго предсказал, что на полках отечественных магазинов скоро останутся только «повидло яблочное и сливовое, масло коровье и постное» да сыр «Российский». Один из последних романов «Теллурия» (2013 г.) — это взгляд на будущее Европы, где узнаваемое и неузнаваемое мирно соседствуют на ярком гобелене Нового средневековья. Новый роман «Манарага» (2017 г.) о том, какая может быть судьба бумажной книги в мире умных блох и голограмм, живородящего меха и золотых рыбок, после Нового Средневековья и Второй исламской революции.

Читатели, как поклонники, так и яростные критики его творчества, знают одно. Сорокин — очень разный. Сорокин продолжает разрабатывать свою концепцию пост-апокалиптического будущего.

До января 2017 года являлся членом Русского ПЕН-центра. В январе 2017 заявил о выходе из ПЕН-центра в знак протеста против действий его Исполкома.

Собеседником Сорокина в обсуждении будет белорусский культуролог Алексей Браточкин.

Где и когда: 29 мая 2017, в 19.00, Дворец искусств, ул. Козлова, 3 Минск Как попасть: Зарегистрироваться на участие в этой встрече можно, написав на адрес клуба alexievich.club@gmail.com и указав свое имя и фамилию, не позднее 20 мая 2017 года.

В четверг, 1 июня, в клубе «Светлана Алексиевич приглашает» пройдет встреча с документалистом Янном Артюсом-Бертраном. Тема — «Человек. Человечность».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Янн Артюс-Бертран — выдающийся французский документалист и фотограф с мировым именем, кавалер ордена Почетного легиона и обладатель множества других наград. Изначально Артюс-Бертран специализировался на съемке животных. Природа всегда была его страстным увлечением. В юности окончил актерский факультет Парижской школы искусств, работал в киноиндустрии, даже снялся в кино в фильме «Скажи мне, кто ты» с Мишель Морган. В 21 год неожиданно уехал сначала в горы центральной Франции, потом в Кению — именно здесь он сделал свою первую «воздушную» фотографию с вертолета. Работая над своей первой книгой «Львы» (1981), осуществлял съемку с воздуха, летая на воздушном шаре. Он увидел, как прекрасен мир, когда на него смотришь с высоты, и стал заниматься аэрофотосъемкой различных объектов. В 1995 году под патронатом экологического научного отдела ЮНЕСКО Артюс-Бертран взялся за грандиозный проект — создание научного банка данных съемок планеты с высоты. Этот обзор экосистем планеты продолжается и по сей день. Выпустил около 60 книг с фотографиями, сделанными с высоты. Он сделал так, что вся наша планета стала разговаривать с каждым из нас.

Его документальный фильм «Дом», снятый совместно с Люком Бессоном в 53-х странах, выразительно показал, как человечество уродует среду собственного обитания, и был запрещен в трех десятках стран, правительства которых опасались еще более массовых акций в защиту окружающей среды. А недавнее творение Артюса-Бертрана — уникальный кинофильм «Человек» (Human), который сразу же вошел в список 10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение.

Режиссер провёл три года, собирая реальные истории 2000 женщин и мужчин из 60 стран, при этом никаких личных данных о людях в фильме нет. Это подчеркивает схожесть 7 миллиардов людей, живущих сегодня на нашей планете. Бертран работал с командой профессиональных переводчиков, журналистов и телеоператоров, чтобы собрать глубоко личные и эмоциональные рассказы на темы, которые объединяют всех нас: борьба с бедностью, войны, гомофобия, будущее нашей планеты, любовь и счастье. Этот фильм -- коллективный призыв шести с лишним миллиардов к справедливости или хотя бы милосердию. Это фильм о сосуществовании счастья и бедности, любви и несчастья, о сосуществовании одних людей с другими, в тяжких условиях, созданных третьими.

Премьера первого же фильма этого масштабного проекта состоялась на ассамблее ООН. Представители компании Google, оценив значимость этого фильма, запустили его одновременно на 6 языках, в том числе и на русском.

«Мне кажется, что „Human“ — один из величайших фильмов, когда-либо сделанных. Посмотрев его, я почувствовал, что теперь знаю больше о том, что значит быть человеком — и быть человечным — я стал мудрее, я лучше понял и полюбил своих собратьев. Это монументальная работа, полная страсти, красоты и содержащая в себе больше самородков правды и захватывающих историй и великолепных речей, чем что-либо виденное мной ранее. И это потрясающе красивый фильм», -- написал кинорежиссер Ричард Кертис

Где и когда: 1 июня, 19.00, Дом Москвы, ул. Коммунистическая, 86, Минск Как попасть: Зарегистрироваться на участие в этой встрече можно, написав на адрес клуба alexievich.club@gmail.com и указав свое имя и фамилию, не позднее 20 мая 2017 года.